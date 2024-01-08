Внутриведомственная проверка проводится в отношении начальника управления МЧС по Волгоградской области Николая Любавина, который во время совещания пожелал заболеть онкологией семье своего сотрудника. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Парламентарий заявил, что высказывания, которые позволил себе начальник волгоградского главка МЧС, недопустимы для должностного лица и высшего офицера (Любавину присвоено звание генерал-майор внутренней службы).

«Тем более, что все это было сказано не в частной беседе, а публично, на видеоселекторном совещании», — добавил Хинштейн.

По словам депутата, руководство МЧС «уже в курсе ситуации» вокруг Любавина. По итогам проверки будет решаться вопрос об ответственности генерала.

7 января волгоградские издания опубликовали видео, на котором Любавин во время селекторного совещания говорит подчиненным, что прокуратура начала проверку после жалобы некоего сотрудника ведомства. Дата съемки в публикациях не уточнялась.

На видео Любавин заявляет, что прокурорская проверка проводилась после жалобы, в которой утверждалось, что генерал «лоббировал» банк «Открытие», в котором «жена работает», а также получал от этого «преференции». Семье подчиненного, который написал обращение в прокуратуру, генерал пожелал заболеть онкологией, а самому сотруднику — чтобы у него «руки отсохли».

«Я не пожалею этого сказать, потому что, действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают», — заявляет он на видео.

Ни сам Любавин, ни пресс-служба волгоградского управления МЧС не комментировали соответствующие публикации.

Детали скандала

Неназванный сотрудник волгоградского главка МЧС в разговоре с местным порталом V1.RU заявил о «недовольстве странным переводом зарплатных счетов из одного банка в другой» в ведомстве.

«Говорили у нас, что там была акция — что-то вроде “приведи друга и получишь три тысячи рублей бонусом”. Посчитайте, сколько у нас сотрудников, и если каждого из них прописать как друга, то уже и сумма сильно покрупнее трёх тысяч рублей получится. Нас же заставляли переводить свои зарплатные счета то в “Открытие”, то в “Газпромбанк”. У нас говорили, что, возможно, так он с нас кешбэк какой-то получал» — рассказал собеседник.

В то же время в «Открытии» заверили, что акция «Приведи друга» никак не связана с зарплатными проектами.

«По акции могу сказать, что она тут вообще странным образом упомянута. Она касалась дебетовых и кредитных карт», — сказал представитель банка.

Кроме того, журналисты V1.RU попытались проверить информацию о «жене» Любавина, которую сам начальник главка упоминает на видео. Однако найти подтверждений того, что генерал состоит в браке, не удалось: в последней декларации о доходах генерала за 2021 год нет никаких упоминаний о супруге и несовершеннолетних детях.