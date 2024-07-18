Бывший главред журнала Vogue Russia Алена Долецкая раскритиковала работу комментаторов «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина и Константина Генича в финале Евро-2024 и призвала их уволить, назвав «позором для футбола». Слова Долецкой вызвали резонанс. Шнякин и Генич вступили с ней в дискуссию, к обсуждению присоединились коллеги комментаторов. Подробности — в материале RTVI.

В финале чемпионата Европы по футболу 14 июля встречались сборные Испании и Англии. В середине игры Долецкая написала в своем телеграм-канале:

«Умоляю, увольте комментаторов Генича и Шнякина — это позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей».

Шнякин в обсуждениях под постом отметил, что у Долецкой «вряд ли получится инициировать» его увольнение, и попросил привести конкретные примеры, которые «ранили слух».

Шнякин также ответил другим пользователям, которые пожаловались на плотность диалогов, обилие не относящейся к игре информации и приводили в пример работу легендарных спортивных комментаторов. Он отметил, что проводить такие сравнения бессмысленно, поскольку «поменялось время, поменялся ритм жизни, ритм языка, контента и <…> скорости самой игры футбол». Он добавил, что в футболе возникает много пауз, и их надо заполнять «мнением, реакциями, информацией, историями».

Чем недовольна Долецкая

16 июля Долецкая опубликовала подробный пост с перечислением своих претензий к комментаторам. Она согласилась с тем, что футбол стал более динамичным, и упрекнула ведущих «Матч ТВ» в том, что у них не было «неотступного внимания к игре».

По мнению Долецкой, «дилетанты», которые смотрят футбол, ждут аналитики и разбора игровых моментов, а не «маловнятных и скучных комментариев из прошлого». Журналистку также возмутили «вульгарные клички», которые Шнякин и Генич давали футболистам («пенсионер в сандалиях Гермеса», «ананасоголовый», «макарошки на голове»). Долецкая привела в пример комментаторов Николая Озерова, Константина Махарадзе и Василия Уткина, работа которых, по ее мнению, «всегда была лишена вульгарности и пошлости».

Свои слова об увольнении Шнякина и Генича журналистка назвала фигурой речи, отметив, что у нее «нет ни малейшего соприкосновения со спортивными медиа и вашим руководством». Затем Долецкая привела несколько примеров некорректных, с ее точки зрения, комментариев Шнякина и Генича по ходу матча, с указанием тайминга.

К критике комментаторов «Матч ТВ» присоединился экономист Никита Кричевский. Обращаясь к Шнякину, он заявил, что болельщики начали смотреть футбол на платной онлайн-платформе, «лишь бы не слышать вашего словесного поноса».

«Долецкая Вас, конечно, не уволит. Есть люди посерьезней: руководство «Газпрома» и ГПМ [«Газпром-медиа»], министр спорта и профильный помощник президента, первое лицо, наконец. Кто-то из них прочтет мой пост, будьте уверены», — написал Кричевский на своей странице во «ВКонтакте».

Что ответили Шнякин и Генич

Шнякин отреагировал на претензии Долецкой несколькими детальными постами. По его оценке, ключевые эпизоды матча комментаторы не пропускали, а первый тайм был «малособытийным», поэтому возникавшие паузы надо было заполнять.

Шнякин добавил, что «всем не угодишь»: «Одни не любят тихих комментаторов, других раздражают темпераментные, третьим нужна аналитика, четвертым — перечисление всех игроков в атаке и сухое следование игре, пятым — статистика, шестым — истории, краски, юмор».

Отвечая на мнение Долецкой о том, что разбор игровой техники должен занимать 90% матча, Шнякин заявил, что «не держит людей за идиотов» и не будет столько времени «впаривать» зрителям технические понятия. Шнякин также не согласился, что в репликах Василия Уткина не было пошлостей и вульгарности, и привел несколько примеров.

«Я понимаю, что вам его не достает. Мы все скучаем и переживаем. Но в принципе сравнивать кого-либо из нас с ним — это странно», — считает комментатор.

Василий Уткин умер 19 марта 2024 года в возрасте 52 лет. Спортивный журналист Иван Карпов сообщил, что причиной смерти Уткина стали проблемы с сердцем. Baza писала, что комментатор скончался предположительно из-за тромбоэмболии легочной артерии.

В заключение Шнякин предложил Долецкой обсудить современный репортаж «живьем, за чаем». «Глаза в глаза говорить все же интереснее, чем в сети. Ждите новостей», — написала экс-главред Vogue 18 июля.

Генич отреагировал на критику Долецкой коротким комментарием: «Докопаться до мышей — мелочь в сыром подвале. По сравнению с этой великой мадам». В чате с подписчиками он выразил мнение, что репортаж с финала Евро-2024 был «топовый».

«Мы еще ТЭФИ за него получим», — добавил он.

Телеграм-канал «Матч Академия» (проект по подготовке спортивных журналистов и комментаторов) выложил карточки с цитатами Шнякина и Генича по ходу финала Евро, назвав их репортаж «незабываемым». В подборку попало возмутившее Долецкую высказывание о «пенсионере в сандалиях Гермеса» (о защитнике сборной Англии Кайле Уокере).

«Разбирай на цитаты и учись у лучших. Новая классика комментаторского искусства», — говорится в посте.

Директор департамента футбола «Матч ТВ» Сергей Акулинин опубликовал в своем телеграм-канале фотографию журнала Vogue со Шнякиным на обложке.

Реакции спортивных комментаторов

Уже четвертого августа стартует вторая бундеслига и я с удовольствием жду, как мы с Аленой Долецкой откроем сезон репортажем матча Гройтер Фюрт — Пройсен Мюнстер и обсудим как тренер Мюнстера Саша Хильдман вырос в отличного специалиста, работая в скромном Зонненхофе.

А вот я в отличие от Алены Долецкой восхищаюсь работой наших футбольных комментаторов!!! Старики мощные!!! Большие молодцы!!! И мысли гиганты и русской демократии отцы!!!

Это просто стадное чувство. Шнякин не заслуживает той критики, которая ему достается. Да еще и с дилетантской подачи придирающегося человека.

У Димона [Шнякина] сейчас потрясающая возможность <…> взять всю подшивку, все вот эти 144 номера русского «Вога» и дать нам к утру рецензию на: верстку/дизайн, заги/подзаги, выбор и отыгрыш тем, язык текстов.

Бойся, Генич, людишек, напрочь лишенных чувства юмора; беги, Шнякин, людишек, назначивших себя экспертами по вкусу. <…> Лицемерам, фарисеям, филистерам нужно давать отпор.

Комментаторы могут обсуждать как технические действия, так и позволять себе какие-то лирические отступления. Делают и так, и так. Главное, чтобы это было сделано талантливо. Можно с юмором, можно и без, главное — талантливо.

Я не комментирую работу коллег, и все познается в сравнении. Футбол — медленный вид спорта с огромным количеством пауз, очень много моментов, когда на поле ничего не происходит. <…> Если сравнивать с хоккеем, то получается, что чем-то эти паузы обязаны комментаторы заполнять. А дальше уже дело их культуры, подготовки, профессионализма.