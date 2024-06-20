Подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР является «наглым актом», который аннулирует все международные ограничения, наложенные на Пхеньян. Так заключение соглашения между Россией и Северной Кореей прокомментировал советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Подписание «стратегического военного партнерства» между РФ и КНДР является односторонним и в высшей степени наглым актом аннулирования всего пакета международных решений, резолюций и ограничений, наложенных на КНДР. Запретительные инструменты вообще не работают», — написал Подоляк на своей странице в соцсети Х.

Советник главы офиса украинского лидера констатировал, что в данной ситуации «правил практически больше нет». Он также раскритиковал отсутствие реакции ООН на двусторонний договор. По его мнению, молчание организации выглядит «крайне красноречиво» и «оглушительно громко».

В Пхеньяне 19 июня президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон.

Путин назвал документ «фундаментальным» и отметил, что он ляжет в основу отношений России и КНДР «на длительную перспективу».

Предыдущий договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР был подписан в Пхеньяне в 2000 году сроком на 10 лет. При заключении соглашения в документе была прописана возможность его автоматической продления каждые последующие пять лет.

Владимир Путин впервые с 2000 года с официальным визитом посетил КНДР.

Запад с беспокойством отреагировал на поездку российского лидера в Северную Корею. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга заявила, что укрепление отношений Москвы и Пхеньяна должно «беспокоить всех, кто заинтересован в сохранении мира и стабильности на Корейском полуострове, а также сохранении международного режима нераспространения ядерного оружия».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также обратил внимание, что альянсу нужно усиливать свое сотрудничество со странами Азии и в Тихоокеанском регионе.