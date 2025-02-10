Правительство России не согласно с идеей ввести отдельное наказание за пропаганду многоженства. Комиссия кабмина по законопроектной деятельности предложила доработать соответствующий законопроект, передает корреспондент RTVI.

«Представленный проект федерального закона нуждается в существенной доработке», — отмечается в документах комиссии, имеющихся в распоряжении RTVI.

Законопроект, о котором идет речь, разработала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. В рамках инициативы предлагается внести изменения в ч. 1 статьи 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения), установив административную ответственность за пропаганду многоженства, «выразившуюся в распространении информации о многоженстве или совершении публичных действий, направленных на формирование привлекательности многоженства, либо навязывании информации, вызывающей интерес к нему».

Сейчас Семейный кодекс не допускает заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке, в связи с чем понятие «многоженство» законодательством не определено, отмечается в материалах правкомиссии.

«Введение в кодекс новых составов административных правонарушений должно основываться на анализе правоприменительной практики и статистических данных, указывающих на неэффективность действующего правового регулирования, однако информация о таком анализе в материалах к законопроекту отсутствует», — говорится в проекте отзыва кабмина.

Вместе с тем в правительстве отметили, что КоАП уже предусматривает ответственность за нарушение законодательства о рекламе, о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также за нарушение порядка ограничения доступа к информации и информационным ресурсам. Эти нормы применяются в том числе при нарушениях отраслевых запретов, говорится в материалах.

Максимальное наказание, которое предусматривает действующая редакция статьи 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения), предполагает для физических лиц — штраф до 200 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток с административным выдворением за пределы России, для должностных лиц — штраф до 800 тыс. рублей, для юрлиц — штраф до пяти млн рублей.

В декабре 2024 года Останина предложила Минюсту ввести административную ответственность за религиозное многоженство как пропаганду нетрадиционных семейных отношений.

«Попытки популяризировать многоженство, противоречащее законам страны и нашей Конституции, говорят о желании приучить людей к тому, что полигамия и сожительство с двумя или несколькими женщинами — это норма», — говорится в обращении депутата к министру юстиции Константину Чуйченко.

Кроме того, Останина выступила автором законопроекта о запрете рекламы, пропагандирующей многоженство.