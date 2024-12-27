Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина внесла в нижнюю палату парламента законопроект о запрете рекламы, пропагандирующей многоженство. В документе отмечается, что в светском государстве, каковым является Россия, полигамия недопустима.

«Попытки популяризировать многоженство, противоречащее законам страны и нашей Конституции, говорят о желании приучить людей к тому, что полигамия и сожительство с двумя или несколькими женщинами — это норма. При этом ни о какой защите женщин, их прав и законных интересов речи не может идти, в связи с тем, что в соответствии с законодательством Российской Федерации такие браки признаются недействительными», — говорится в пояснительной записке.

Ранее Останина предложила главе Минюста Константину Чуйченко ввести ответственность за религиозное многоженство как за пропаганду нетрадиционных семейных отношений.

Это произошло после того, как совет улемов (ученых богословов) ДУМ России представил (а затем отозвал по представлению Генпрокуратуры) фетву с разъяснениями для мусульман, которые при наличии гражданского брака сожительствуют с другими женщинами помимо официальной жены.

Комментируя представление Генпрокуратуры, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов подчеркнул, что фетва не подменяет законы государства и носит рекомендательный характер, поэтому ее следует считать «ответом на актуальные запросы российского мусульманского сообщества при заключении никаха (мусульманского обряда бракосочетания) в рамках правовых и религиозных норм».

Останина призывала дополнить статью КоАП, где говорится о запрете пропаганды чайлдфри, нетрадиционных отношений и смены пола, пунктом о пропаганде нетрадиционных семейных отношений (многоженства).

Ведущий специалист по исламскому праву в России, профессор НИУ ВШЭ Леонид Сюкияйнен заявил RTVI, что фетва ДУМ не пропагандировала многоженство, а давала пояснения в ситуации, когда у мужчины уже есть сожительницы помимо жены. Он напомнил, что российское законодательство допускает только один официальный брак, а полигамию запрещает. В подходе Останиной, по мнению эксперта, «передергивается ситуация».