Российское правительство решило ограничить майнинг криптовалюты в осенне-зимний период на территории 13 регионов «со сложной режимно-балансовой ситуацией в электроэнергетике». Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по вопросам развития электроэнергетики, которое провел вице-премьер Александр Новак.

Согласно решению правительства, ограничения на майнинг вводятся в тех регионах, «где прогнозируется дефицит электроэнергии и мощности в осенне-зимний отопительный период».

Заниматься майнингом криптовалюты будет запрещено на территории:

Иркутской области,

отдельных частей Республики Бурятия и Забайкальского края,

Дагестана,

Северной Осетии — Алании,

Ингушетии,

Чечни,

Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик,

ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Мера будет действовать до 2031 года. По информации «Ъ», ограничения начнут действовать уже с 1 декабря 2024 года.

Также правительство поручило Минэнерго и энергокомпаниям проработать решение о возможном введении запрета и в других регионах.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале поблагодарил правительство за решение об ограничении майнинга в регионе, отметив, что он уже обращался к кабмину с соответствующей просьбой. По его словам, Иркутская область сталкивается «с серьезными социально-экономическими проблемами, связанными с излишне высокой нагрузкой майнинговой деятельности на региональную энергосистему». При этом он назвал Иркутскую область «одним из центров криптомайнинга в стране».

«Хочу подчеркнуть, что мое предложение по запрету майнинга направлено на развитие региона, создание комфортных условий для жизни, обеспечение достойного уровня образования и здравоохранения, открытия производств и новых рабочих мест», — добавил губернатор.

Кобзев рассказал, что в регионе оказалось более девяти тысяч просроченных договоров техприсоединения к электросетям физических лиц, проживающих в южных районах области. Кроме того, остаются потребители, которые постоянно находятся в режиме нестабильного энергообеспечения, а Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) вынуждена ограничивать электропотребление.