Глава республики Дагестан Сергей Меликов обратился к федеральному правительству с просьбой запретить майнинг криптовалюты на территории региона до тех пор, пока не произойдет «стабилизация ситуации в электросетевом комплексе». Об этом сообщила пресс-служба дагестанского руководителя.

В своем обращении Меликов уточнил, что в течение последнего года энергопотребление в республике увеличилось на 8%, а за три года — более чем на четверть. При этом износ электроэнергетической инфраструктуры в Дагестане выше среднероссийского уровня, из-за чего «на энергообъектах возникают технологические нарушения», и дагестанцы оказываются без света в результате ЧП.

«Так называемые майнинг-фермы приводят к еще большему дефициту электроэнергии, что сказывается на качестве и надежности электроснабжения дагестанских потребителей», — цитирует Меликова его пресс-служба.

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Ранее СМИ узнали, что правительственная комиссия по развитию электроэнергетики допустила запрет на майнинг криптовалют в некоторых российских регионах с декабря 2024 года в связи с дефицитом электроэнергии.

Дагестан наряду с Чечней, Ингушетией, Кабардино-Балкарией, Северной Осетией, Карачаево-Черкесией, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями назван в числе регионов, где запрет могут ввести в беспрерывном режиме на период с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2031 года.

В некоторых населенных пунктах Бурятии, Забайкалья и Иркутской области майнинг криптовалют планируют запретить с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2025 года, а потом — регулярно вплоть до 2031 года на периоды пиковых нагрузок на электросеть с середины ноября по середину марта.

В российском Министерстве энергетики сочли эти меры целесообразными для регионов с наиболее критичными режимно-балансовыми параметрами бюджетов и субсидируемыми ценами на электроэнергию.