С декабря 2024 года в нескольких российских регионах может быть запрещен майнинг криптовалют, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект протокола заседания правкомиссии по развитию электроэнергетики.

По данным издания, в нескольких населенных пунктах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края такой запрет будет действовать с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2025 года. В дальнейшем ограничение будет применяться в период пиковых нагрузок — с 15 ноября по 15 марта — вплоть до 2031 года.

Беспрерывно — с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2031 года — ограничение на майнинг может быть введено в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР.

Минэнерго называет «целесообразным» введение запретов на майнинг для территорий, на которых в наиболее критичном состоянии находятся режимно-балансовые параметры. Кроме того, под запрет должны попадать регионы с субсидируемой ценой на электроэнергию в периоды прогнозируемого дефицита, считают в ведомстве.

Эксперты относятся к ужесточению скептически. По утверждению директора Ассоциации промышленного майнинга Сергея Безделова, подобные ограничения могут быть крайней мерой, но решать проблемы с электроснабжением необходимо другим способом. К тому же, по оценке эксперта, затраты на переезд в другой регион промышленных майнеров выше в два раза, чем строительство инфраструктуры «с нуля».

«Запрет для промышленных майнеров, у которых есть все надлежащие разрешения на подключение к электрическим сетям, спровоцирует активность недобросовестных участников рынка, которые осуществляют свою деятельность с нарушением всех установленных норм», — добавляет он.

С ним соглашается директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим, который назвал характер ограничений «избыточно репрессивным». Также Самим указал на отсутствие эффективной борьбы с серым майнингом.