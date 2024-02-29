Правительство России на период с 1 марта по 31 августа 2024 года вводит временный запрет на экспорт бензина, сообщается в телеграм-канале кабмина. Также минимальный объем продажи дизельного топлива на бирже увеличивается с 12,5% до 16%.

«Принятые решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов», — следует из сообщения.

Полугодовые ограничения на экспорт бензина не будут распространяться на поставки в рамках межправительственных соглашений, включая страны ЕАЭС. Также запрет не касается топлива, вывозимого для личного пользования граждан и оказания международной гуманитарной помощи.

Увеличение объема продаж дизеля до 16% позволит, по задумке правительства, повысить гарантированный объем предложения на биржевых торгах, а также увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.

В преддверии ввода ограничений эксперты отрасли поделились с RTVI мнением о последствиях принимаемых мер. Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша отметил, что подобное решение принимается в первую очередь, чтобы предупредить кризис. По мнению независимого эксперта в области ТЭК Антона Соколова, мера потребовалась, чтобы сдержать рост цен, а также серый рынок, способный отправлять большие объемы топлива за рубеж.

Ранее подобный запрет на экспорт вводили в России в сентябре 2023 года, чтобы снизить цены на топливо и нарастить его запасы на внутреннем рынке.