Российское правительство с 1 марта планирует ввести запрет на экспорт бензина сроком на полгода. Эксперты топливно-энергетической отрасли рассказали RTVI, чем мог быть вызван такой шаг и как ограничение экспорта повлияет на рынок топлива.

Евгений Аркуша, президент Российского топливного союза

Этот запрет вызван идущими плановыми ремонтами. Повышение спроса — это предупредительная мера для того, чтобы избежать резкого роста оптовых цен. Что касается розничных цен, то задача — не допустить их роста выше инфляции. Эта задача будет выполнена. Снижение розничных цен маловероятно.

Такая мера была в первый раз использована в прошлом году, когда возник кризис и было принято такое решение. Сегодня это решение принимается не во время кризиса, а для того, чтобы предупредить его возникновение. Мера опробованная, действенная. Я надеюсь, что ее реализация не приведет к каким то негативным последствиям, связанных с ростом оптовых и розничных цен.

Павел Баженов, президент Независимого топливного союза

Если мы говорим про розничные цены — снижения ожидать не стоит. Хотя, учитывая, что у нас выборы скоро, то, может быть, цены и будут снижены. В качестве, скажем так, электоральной меры у нас частенько прослеживается история, когда нефтяным компаниям ставят задачу цены на розницу снизить.

Надо понимать, что розничные цены фактически регулируются. Регулируются в формате — рост чуть ниже инфляции, либо хотя бы в рамках инфляции. Регулируются они негласно, не в рамках какого-то нормативного акта, а в рамках «джентльменской договоренности» между правительством и нефтяными компаниями.

Нефтяные компании держат цены в рамках инфляции, за это получают компенсацию в рамках демпфера. Весь остальной рынок, независимые заправки, соответственно, вынуждены равняться на цену нефтяных компаний, доминирующих в том или ином регионе. Поэтому, если не учитывать возможное снижение в силу электорального цикла, то снижения ожидать не стоит, потому что регулирование не предполагает снижения, как и стремительного роста.

В целом, мера по запрету экспорта бензина — это мера превентивная, направленная никоим образом не на розничный рынок, а на рынок оптовый. Задача — обеспечить адекватную маржинальность и не допустить сценария, который был у нас в прошлом году. Топливный кризис все помнят с прошлого года, и сейчас меры предпринимаются заблаговременно.

Если в том году эту запретительную меру приняли только в конце сезона, когда все уже потихоньку начало бы и так утихать, то сейчас — превентивно. Подчеркну, что помимо меры по запрету экспорта, у нас в эту инициативу еще включена мера по увеличению объемов реализации на бирже дизельного топлива.

Если в случае с дизелем у нас профицит производства почти в два раза, то есть мы производим в два раза больше, чем потребляем, и половина всего произведенного объема уходит на экспорт, то с бензином ситуация не такая радужная. Хотя производство бензина у нас тоже профицитное, но, естественно, не в таких масштабах, как в случае с дизелем. Мы производим где-то на 10% больше нашей потребности на внутреннем рынке.

Поэтому с бензином эта мера не столь опасна для переработки. Ведь запретительные меры, с одной стороны, конечно, способны сдержать, оставить товар на внутреннем рынке и сдержать рост оптовых цен. Но с другой — они бьют по переработке, надо это понимать, и дают стимулы по сокращению объемов переработки, если это невыгодно, или происходит перезатарка.

В случае с дизелем это чревато последствиями. Высокие цены на зимний дизель в этом сезоне были обусловлены, в том числе, как раз той самой запретительной мерой и перезатаркой мощностей по хранению, а также несвоевременным переходом на производство зимнего дизеля. В случае с бензином это менее ощутимая мера для переработки, менее критичная. Тем не менее я не вижу сейчас необходимости так срочно эту меру включать. В текущей конъюнктуре оптовых цен на бензин маржинальность заправок по бензину более-менее адекватная.

Но, учитывая опыт предыдущего года, думаю, что это решение превентивное — как бы чего не вышло перед высоким сезоном. Нужно обеспечить дополнительный объем на рынок, чтобы уж точно все было стабильно.

Антон Соколов, независимый эксперт в области ТЭК

Запрет на экспорт бензина вводится, скорее всего, для того, чтобы избежать проблем с доступностью топлива, с которыми сталкивались осенью, когда началась уборочная кампания. Такой метод перестраховки, потому что посевная кампания по важности не меньше, чем уборочная.

Это должно сдержать рост цен, а также серый рынок, потому что, если помните, большая проблема была в том, что не просто цены росли, а еще большие объемы топлива серыми перевозчиками поставлялись за рубеж. Для того чтобы такой ситуации избежать в этот раз, скорее всего, эта мера потребовалась.

Для резкого скачка цен на бензин я пока не вижу причин. Прошлой осенью сошлось сразу несколько факторов, поэтому там был взрывной рост цен. Сейчас как раз для того, чтобы в том числе вот этого взрывного роста цен не допустить, правительство вводит меры контроля за оборотом бензина.

Сколько я живу, я не помню, чтобы цена на бензин снизилась. То есть она в принципе растет всегда, потому что вот такой товар, на который всегда будет высокий спрос. У нас даже несмотря на все введенные санкции все равно продажи автомобилей остаются достаточно высокими, сменились одни бренды, пришли другие, продажи есть, и, соответственно, потребность в бензине будет. Поэтому цена на него будет расти, скорее всего, всегда.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»

[Этот запрет связан с] грядущим сезонным подорожанием топлива. С весенней посевной кампанией, которая через пару месяцев начнется, и вообще — с общим повышением спроса на автомобильное топливо весной. Кроме того — с предстоящим летним периодом, бесконечным плановым ремонтом НПЗ. Вся эта история идет каждый год. Не в последнюю очередь это связано с грядущими выборами, когда нужна определенная стабильность. Такие радикальные меры до сих пор не использовались, вместо них были какие-то другие регуляторные механизмы. Прямой запрет экспорта топлива — это довольно серьезная мера.

В рознице мы сейчас наблюдаем отыгрыш после всех тех изменений, которые были сделаны в конце прошлого года, есть некая стабильность. Дай бог, чтобы эта стабильность осталась. Спрос на автомобильное топливо высокий, спрос на солярку в летний период тоже очень высокий.

Я думаю, что до тех пор, пока будет сохраняться некая угроза атак на нефтеперерабатывающие заводы, которые расположены где-то к юго-западу нашей страны, эти превентивные меры будут сохраняться.

В общем-то, это вполне логичная мера. Она связана еще и с тем, что у нас довольно большой «серый экспорт», как его называют. Но бесконечно это продолжаться не может, поскольку это не рыночный механизм. Все эти сигналы о нерыночных регуляторных действиях всерьез принимаются во внимание игроками рынка при долгосрочном или даже среднесрочном планировании. И это не очень хорошие сигналы — такая жесткая риторика меняет расклад на рынке.