Президент Аргентины Хавьер Милей, прибыв в Италию оформлять гражданство, выступил перед местными постфашистами и призвал создать «интернационал правых» для борьбы с социализмом. Об этом пишет El Pais.

Свою идею о глобальном союзе ультраправых Милей озвучил на ежегодном фестивале националистов, куда его пригласила премьер Италии Джорджа Мелони. Это мероприятие организует крайне правая партия «Братья Италии», в состав которой входит глава итальянского правительства.

В Италию Милей приехал получить предоставленный ему паспорт республики и укрепить «прочный» альянс между Буэнос-Айресом и Римом, пишет El Pais. В статье отмечается, что Мелони представила аргентинского лидера как «человека, ответственного за культурную революцию в дружественной стране и знающего, что работа — единственное противоядие от бедности».

Сам Милей заявил, что в мире должен появиться глобальный «интернационал правых» и ультраправых. Эти слова, как говорится в статье, были встречены аплодисментами.

«Мы должны соответствовать историческому моменту, и самый эффективный способ сделать это — быть вместе, налаживая каналы сотрудничества по всему миру, возвращаясь к идее, что организованное зло можно победить посредством организации добра. <…> Мы должны быть подобны римскому легиону, который всегда побеждает более крупные армии именно потому, что все дружно держат строй», — заявил президент Аргентины.

Он подчеркнул, что его стране пришлось пережить «целое столетие унижений» из-за либералов и левых.

«Левые предпочитают царствовать в аду, а не служить на небесах. Если им придется превратить рай в ад, они это сделают, поэтому мы должны ответить [им] с большей силой», — заявил Милей.

El Pais напоминает, что президент Аргентины ранее уже выступал с идеей союза крайне правых со всего мира.

Мелони одобрила предоставление Милею и его сестре Карине итальянского гражданства «в знак дружбы между двумя странами» и на основании того, что их дедушка и бабушка эмигрировали из итальянской Калабрии в Аргентину в начале XX века.

Итальянская оппозиция назвала это решение «оскорблением» для тех, кто долгое время не может получить паспорт республики из-за бюрократии. Противники Мелони отметили, что правительство Италии не может, например, облегчить оформление гражданства для детей, которые родились у мигрантов.