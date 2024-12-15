Киев совершил «совершенно беспрецедентный в дипломатии жест», отказав венгерскому премьеру Виктору Орбану в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, подчеркнув, что «очень немногие в мире сделали больше» для прекращения украинского конфликта, чем Будапешт.

В преддверии Рождества Орбан предложил гуманитарный шаг — прекращение огня между Россией и Украиной на несколько дней и массовый обмен пленными. «Чтобы сотни или даже тысячи людей могли провести праздник в своих домах и со своими семьями, и, по крайней мере, никто не погиб в дни прекращения огня», — пояснил Сийярто замысел премьер-министра.

В середине прошедшей недели Орбан провел длившийся больше часа разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщил глава МИД Венгрии. По словам Сийярто, после этого разговора сам он по поручению премьера связался со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, чтобы сделать запрос на созвон Орбана с Зеленским.

Однако, подчеркнул глава МИД Венгрии, Киев ответил ему «жестом, совершенно беспрецедентным в дипломатии», — отказался от предложения «в натянутой, хотя и культурной форме».

«Венгерская миротворческая миссия за последние полгода испробовала все — и на самом деле гораздо больше, чем можно было бы ожидать от страны такого размера и потенциала в такой ситуации, как Венгрия», — заявил Сийярто.

Он отметил, что российская сторона рассмотрела предложение Орбана и сочла его «приемлемым для принятия», но Украина «заняла позицию неприятия». Вооруженный конфликт продолжается уже более тысячи дней, и с самого его начала Будапешт настаивает на том, что лежащая в его основе проблема не может быть решена на поле боя, напомнил Сийярто.

Глава МИД Венгрии заявил, что поставки западного оружия Украине «не изменили расстановку сил», но «реальность еще не всем открыла глаза», тогда как на самом деле «Россия постоянно движется вперед» и берет под контроль «все новые и новые территории». «Переговоры необходимы, но они требуют прекращения огня», — констатировал венгерский дипломат.

Раскритиковал Сийярто и действия США, которые внесли «Газпромбанк» в санкционный список и тем самым совершили «шаг, недостойный союзников».

«Было ясно, какие страны в Центральной и Юго-Восточной Европе с точки зрения физических, инфраструктурных, географических реалий покупают энергоносители у России, а также понятно, что расплачиваются через “Газпромбанк”», — пояснил глава МИД Венгрии.

Он сообщил, что в последнее время они вместе с представителями Словакии, Сербии, Турции и Болгарии «усердно работали» в поисках правового решения, которое позволило бы гарантировать безопасность энергоснабжения этих стран без нарушения американских санкций. «И нам это удалось», — сообщил Сийярто, не уточняя, к какому именно решению они пришли.

Венгерский премьер Виктор Орбан не впервые выступает с мирными инициативами в рамках посредничества между Россией и Украиной. Летом 2024 года он последовательно посетил Россию, Украину и Китай, проведя во всех трех странах переговоры о возможных условиях урегулирования конфликта, после чего направил лидерам ЕС план прекращения боевых действий. Он также обсуждал этот вопрос с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Однако украинская сторона восприняла миротворческие усилия Орбана неконструктивно. Сначала Киев упрекнул его за посещение России без согласования с администрацией Зеленского, а потом заявил об отказе рассматривать разработанный венгерским премьером план прекращения огня. Осенью Орбан, в свою очередь, раскритиковал «план победы» Зеленского, предупредив, что Венгрия считает его «ведущим к поражению» и не будет поддерживать.