Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании российско-украинского конфликта, сообщил его политический советник Балаж Орбан (однофамилец главы государства). План был составлен по итогам миротворческой миссии Орбана, в рамках которой он побывал сначала на Украине, а потом в России, Китае и США.

По словам советника Орбана, венгерский премьер письменно проинформировал лидеров Европейского совета о результатах его переговоров, мирной миссии и предложениях Будапешта.

«Если Европа хочет мира и хочет иметь решающее слово в урегулировании военного конфликта и прекращении кровопролития, то она должна сейчас разработать и осуществить изменение своего курса», — сказал советник венгерского премьера в интервью изданию Magyar Nemzet.

Он отметил, что план Орбана основан на «реалистичной оценке» ситуации и «реалистичных целях».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе подхода Орбана к урегулированию по Украине, но не знает содержания письма венгерского премьера лидерам ЕС.

«Поэтому, возможно, какие-то есть нюансы, которые нам неизвестны», — сказал Песков журналистам, подчеркнув, что «общий подход» Орбана Кремлю известен.

Миротворческая миссия Орбана

Премьер Венгрии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, в период со 2 по 11 июля посетил сначала Украину и Россию, а потом Китай и США. В ходе визитов Орбан провел переговоры с украинским и российским лидерами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, а также с лидером КНР Си Цзиньпином и бывшим американским президентом Дональдом Трампом.

В интервью немецкому таблоиду Bild Орбан говорил, что и украинский, и российский лидеры отказались от идеи согласовать ограниченное по времени перемирие, которое ускорит переговоры о мире. По его словам, и Киев, и Москва считают, что такое перемирие даст противнику возможность «перестроиться и подготовиться к продолжению войны».

По итогам переговоров в Москве Орбан признавал, что позиции России и Украины «очень далеки друг от друга», но отмечал, что продолжит усилия по урегулированию ситуации на Украине. После встречи с Трампом во Флориде Орбан сообщил, что республиканец в случае прихода к власти в США намерен «решить проблему» российско-украинского конфликта.

В ЕС ранее дистанцировались от визита Орбана в Москву, заявив, что премьер Венгрии совершил эту поездку «исключительно в рамках двусторонних отношений». Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркивал, что Брюссель исключает официальные контакты с Путиным.

Politico 15 июля сообщила о планах ЕС из-за визита Орбана в Москву бойкотировать встречу глав МИД в Венгрии. По данным газеты, путем бойкота встречи в Будапеште главы МИД хотят «послать четкий сигнал о том, что Венгрия не выступает от имени ЕС».

Агентство Bloomberg в свете встречи Орбана с Трампом на прошлой неделе писало об опасениях, что венгерский лидер «выступает в качестве посредника между Путиным и Трампом». Трамп ранее уже неоднократно говорил, что в случае переизбрания на президентский пост намерен в сжатые сроки достичь урегулирования между Россией и Украиной.