Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. По словам Орбана, «хорошая новость дня» состоит в том, что Трамп в случае переизбрания на президентский пост намерен способствовать разрешению украинского кризиса.

На первой неделе июля Орбан посетил сначала Украину, а потом Россию, где провел переговоры с главами этих государств Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. После этого венгерский премьер отправился в Китай для встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.

Встреча Орбана и Трампа состоялась после саммита НАТО, который проходил в Вашингтоне с 9 по 11 июля. В соцсети X премьер Венгрии сообщил, что увидеться с республиканцем было для него «большой честью», они «обсудили пути установления мира».

«Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!» — добавил Орбан, который назвал свой визит в США «миссией мира 5.0».

По словам Орбана, Трамп в бытность президентом «доказал, что он сторонник мира». Венгерский премьер уверен, что республиканец «сделает это снова».

Сам Трамп написал в соцсети Truth Social, что вооруженный конфликт России и Украины не должен был начинаться вообще. «Должен быть мир, и как можно скорее. Слишком много людей погибло в войне, которая не должна была начинаться!» — написал Трамп.

В ходе визита в Киев Орбан предлагал Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня для ускорения переговорного процесса, однако Зеленский посчитал, что без четкого плана дальнейших действий это будет означать не окончание конфликта, а его замораживание.

По итогам переговоров в Москве Орбан признавал, что позиции России и Украины «очень далеки друг от друга», но отмечал, что продолжит усилия по урегулированию ситуации на Украине. В ходе поездки в Китай Орбан заявил о ключевой роли Пекина «в создании условий для мира в российско-украинском конфликте».

Позиция Трампа

Трамп ранее уже не раз утверждал, что при его президентстве конфликта между Россией и Украиной не произошло бы. Если бы вооруженный конфликт и начался в его бытность главой государства, то Трамп, по его словам, якобы смог бы добиться урегулирования «в течение 24 часов».

По словам Трампа, урегулирование конфликта за сутки все еще возможно в случае его возвращения в Белый дом. Зеленский выражал готовность обсудить гипотетический план Трампа, но предупреждал, что Киев не согласится на территориальные уступки.

Орбан после встречи с Трампом в марте говорил, что республиканец намерен остановить российско-украинский конфликт путем прекращения финансирования Украины. Премьер Венгрии отмечал, что «в одиночку» европейцы «не смогут профинансировать эту войну, и тогда война закончится».

Близкий к экс-президенту источник газеты The Washington Post (WP) в апреле говорил, что заявление Орбана не соответствует действительности, но Трамп решил его не опровергать. В частном порядке Трамп заявлял, что мог бы оказать давление на Украину, чтобы та уступила России Крым и Донбасс, утверждала WP.

В конце июня агентство Reuters сообщило, что советники Трампа представили ему план урегулирования по Украине, который предполагает, что Киев должен будет вступить в переговорный процесс, чтобы не лишиться военной поддержки Вашингтона. В случае, если от переговоров откажется Россия, США, согласно плану, должны будут усилить поддержку Украины.

До этого, в конце мая, газета WP писала, что на одном из предвыборных мероприятий Трамп «удивил» некоторых доноров своей избирательной кампании, заявив, что «разбомбил бы» Москву и Пекин, если бы в период его президентства Россия начала боевые действия на Украине, а КНР напала бы на Тайвань. Других деталей издание не приводило.

Путин в феврале отмечал, что победа нынешнего президента США Джо Байдена на выборах главы Белого дома для России будет предпочтительней. По словам Путина, Байден — «человек более опытный» и «прогнозируемый», это «политик старой формации».

Вместе с тем Путин ранее положительно оценивал обещания Трампа урегулировать конфликт в сжатые сроки. Трамп признавался, что ему понравилась оценка российского президента, поскольку она означает, что он говорит «правильные вещи». В интервью телеканалу NBC он рассуждал, что встретился бы с главами России и Украины и «договорился бы о сделке».