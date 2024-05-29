Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что «разбомбил бы» Москву и Пекин, если бы в период его президентства Россия начала боевые действия на Украине, а КНР напала бы на Тайвань. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP), не уточнив источника информации.

По данным издания, с таким заявлением республиканец выступил на одном из предвыборных мероприятий, что «удивило» некоторых доноров его избирательной кампании. Других деталей не сообщается, прямой цитаты Трампа газета также не приводит.

Трамп ранее утверждал, что конфликта между Россией и Украиной не произошло бы, если бы он все еще занимал должность президента США. Если бы вооруженный конфликт и был в ходе его президентства, то Трамп, по его словам, якобы смог бы добиться урегулирования «в течение 24 часов».

Экс-президент США настаивал, что урегулирование конфликта за 24 часа все еще возможно в случае его переизбрания на президентский пост, однако детали своего плана он не раскрывал. В частном порядке Трамп заявлял, что мог бы оказать давление на Украину, чтобы та уступила России Крым и Донбасс, утверждала в апреле газета WP.

Как отмечал один из собеседников издания, Трамп убежден, что Россия и Украина хотят найти выход из сложившейся ситуации, «сохранив лицо». Политик также полагает, что население некоторых регионов Украины не против вхождения в состав России, утверждал источник WP, который обсуждал этот вопрос непосредственно с Трампом.

Предвыборный штаб Трампа тогда не стал давать конкретные ответы на вопросы издания. Представитель предвыборного штаба Трампа Кэролайн Ливитт отмечала, что Трамп — «единственный, кто говорит о прекращении убийств».

Украинский президент Владимир Зеленский выражал готовность обсудить план Трампа по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, но предупреждал, что Украина не согласится на территориальные уступки. Зеленский также приглашал Трампа на Украину, обещая объяснить ему, что боевые действия невозможно завершить за 24 часа.

Президент России Владимир Путин положительно оценивал заявления Трампа о том, что он в сжатые сроки добился бы урегулирования конфликта. «Мы слышим, что господин Трамп говорит, что он за несколько дней решит острые проблемы, в том числе и украинский кризис, ну, это не может не радовать, это хорошо», — отмечал Путин в сентябре.

Сам Трамп после этого говорил, что ему понравилась оценка российского президента. «Я бы пригласил его в комнату, я бы пригласил Зеленского в комнату. Потом я собрал бы их вместе и договорился бы о сделке», — рассуждал Трамп.

Одновременно он выражал мнение, что «никто не был более жестким по отношению к России», чем он. «И все же я ладил с Путиным. Позвольте вам сказать, я ладил с ним очень хорошо. И это хорошо, а не плохо. У него 1700 ядерных ракет. И у нас тоже», — говорил республиканец в интервью NBC.

В феврале Путин отмечал, что нынешний американский президент Джо Байден для Москвы более предпочтителен на посту главы США, нежели Трамп. По словам Путина, Байден «человек более опытный, он прогнозируемый», это «политик старой формации». «Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», — сказал Путин.

В ноябре 2024 года в США пройдут президентские выборы. Трамп, как и действующий президент Джо Байден, участвует в предвыборной гонке.