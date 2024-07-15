Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель планирует созвать заседание глав МИД ЕС в августе в те же дни, когда аналогичную встречу планирует провести Венгрия, сообщила газета Politico со ссылкой на трех неназванных дипломатов ЕС. По ее данным, бойкот встречи в Будапеште станет «беспрецедентным шагом» со стороны Брюсселя.

Венгрия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, планирует провести саммит глав МИД ЕС в Будапеште 28-29 августа. По информации Politico, после недавних визитов венгерского премьера в Москву и Пекин многие министры хотели бы избежать участия в мероприятии, которое, по их мнению, станет «очередным пропагандистским шоу [премьера Венгрии Виктора] Орбана».

«Если в те же дни состоится официальное заседание Совета ЕС по иностранным делам, организованное верховным представителем [Боррелем], министры не смогут поехать в Будапешт», — сказал газете один из дипломатов.

Другой собеседник издания сообщил, что путем бойкота встречи в Будапеште главы МИД хотят «послать четкий сигнал о том, что Венгрия не выступает от имени ЕС».

Еще до российско-украинского конфликта напряженность в отношениях между ЕС и Венгрией возрастала в течение многих лет, напоминает Politico. В ЕС обвиняют Будапешт в отступлении от демократических норм и верховенства закона.

Ранее в ЕС дистанцировались от прошедшего 5 июля визита Орбана в Москву, в ходе которого венгерский премьер встретился с президентом России Владимиром Путиным. Боррель подчеркивал, что Орбан совершил эту поездку «исключительно в рамках двусторонних отношений». По его словам, ЕС исключает официальные контакты с Путиным.

До визита в Россию Орбан 2 июля посетил Украину, где провел переговоры с президентом этой страны Владимиром Зеленским и предложил ему рассмотреть возможность прекращения огня для ускорения переговорного процесса. Зеленский позже говорил в интервью Bloomberg, что без четкого плана дальнейших действий это будет означать не окончание конфликта, а его замораживание.

После переговоров в Москве Орбан признавал, что позиции России и Украины «очень далеки друг от друга», но анонсировал новые «неожиданные» встречи. На прошлой неделе, 8 июля, премьер Венгрии встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, назвав Китай «ключевой державой в создании условий для мира в российско-украинском конфликте».

Позже Орбан отправился в США, где провел встречу с экс-главой государства Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. «Хорошая новость дня» состоит в том, что Трамп в случае переизбрания намерен способствовать разрешению украинского кризиса, говорил венгерский премьер.