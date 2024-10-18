«План победы» президента Украины Владимира Зеленского приведет к поражению, Венгрия его не поддержит. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в интервью радио Kossuth. Его слова приводят издание Index и портал Mfor.

«Мы не поддерживаем это, потому что это не план победы Венгрии. Мы не участвовали в ней до сих пор и не будем участвовать в ней в будущем. С таким планом не победить», — сказал Орбан.

По его словам, в конфликт вовлечены все страны Евросоюза: одни занимают более жесткую позицию, другие — более мягкую. ЕС не конфликтует с Россией напрямую, но ведет себя как воюющая сторона, считает Орбан. Венгрия же уверена, что конфликт не может быть урегулирован на поле боя, и выступает за переговоры с Россией.

«Это хорошая идея — вести переговоры с позиции силы, но мы слабы. <…> Хорошая идея — не воевать, а добиться прекращения огня и положить конец войне. У всех есть стратегия войны, у нас — стратегия мира», — сказал Орбан.

По его словам, в ЕС были «шокированы», услышав от Зеленского про «план победы».

«Мы думали, что они придерживаются плана победы, но оказалось, что это не так. То, что до сих пор было планом, оказалось планом поражения, и теперь они хотят перейти от этого к плану победы», — заявил Орбан.

«План победы» Зеленского состоит из пяти пунктов и трех секретных приложений: приглашение в НАТО,

укрепление украинской обороны и разворот боевых действий в сторону России,

размещение на Украине комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания,

помощь в развитии украинской экономики,

использование украинского опыта для защиты Европы после завершения конфликта. В МИД России стратегию назвали «планом беды Украины и украинского народа». В Кремле документ сочли «замаскированным планом» США по продолжению военного конфликта, а сами предложения — эфемерными.

Венгерский премьер отметил, что во время переговоров с Зеленским на саммите ЕС у него не сложилось впечатления, что Украина хочет стать ядерной державой.

«Возможно, были нюансы из-за перевода, но мне не показалось, что украинцы хотят стать ядерной державой. Но такая возможность пугает. Такой существующий — или несуществующий — украинский план вызывает панику по всей Европе», — отметил Орбан.

По его словам, спецслужбы работают над тем, чтобы выяснить, действительно ли у Украины есть подобная стратегия.

17 октября Владимир Зеленский рассказал, что обсуждал с экс-президентом США Дональдом Трампом вступление Украины в НАТО, и назвал его единственной альтернативой наличию у Киева ядерного оружия. Немецкий таблоид Bild в тот же день сообщил со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника, что власти Украины якобы рассматривают возможность восстановления ядерного арсенала.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал публикацию Bild «ерундой» и «глупостью». Сам президент Украины заявил, что страна не собирается создавать и размещать на своей территории ядерное оружие.