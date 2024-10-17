В секретных приложениях «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского идет речь о целях на территории России и оружии, которое Киев хочет получить для ударов по ним. Об этом в интервью «РБК Украина» заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

«В приложениях к плану победы как раз-таки проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта… уничтожать и объекты накопления, и объекты производства, в том числе где будет накапливаться, какие именно цели будут поражены, в каком количестве и сколько для этого надо оружия», — сказал он.

Ранее Подоляк заявил журналистам, что план Зеленского не строится на возвращении территорий военным путем, пишет «Страна.ua». По его словам, это «план принуждения России» к выводу своих войск на границы 1991 года.

16 октября Владимир Зеленский представил в Верховной Раде «план победы», состоящий из пяти пунктов и трех секретных приложений. План подразумевает в том числе приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление ее обороны, размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания», а также помощь в развитии украинской экономики.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «план победы» Зеленского «планом беды Украины и украинского народа». В Кремле документ сочли «замаскированным планом» США по продолжению военного конфликта, а сами предложения — «эфемерными».