Посетивший Украину и Россию премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположительно направился с визитом в Китай, сообщил венгерский портал 444.hu. По его данным, прибытие политика в Пекин ожидается в понедельник, 8 июля.

Ранее на этой неделе, 5 июля, Орбан приезжал в Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. До этого, 2 июля, венгерский премьер впервые с начала военных действий на Украине посетил Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По итогам переговоров с Путиным Орбан признал, что позиции России и Украины «очень далеки друг от друга» и что «нужно совершить очень много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны».

«Война до победного конца» или путь к миру? Итоги скандального визита Орбана в Москву

В субботу, 6 июля, премьер Венгрии побывал в Азербайджане и принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, который проводился в Карабахе.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что у Венгрии нет полномочий представлять Евросоюз в Организации тюркских государств. Комментируя визит Орбана в Москву, он подчеркнул, что премьер Венгрии совершил эту поездку «исключительно в рамках двусторонних отношений», тогда как ЕС по-прежнему исключает официальные контакты с Путиным.

После переговоров в Москве Орбан сообщил, что с 8 июля намерен продолжить усилия по урегулированию ситуации на Украине. В интервью Die Weltwoche он анонсировал новые «неожиданные» встречи, которые состоятся в ближайшие дни. Венгерский премьер назвал поиск мирного выхода из украинского конфликта своей «христианской обязанностью».