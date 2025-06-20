Утвержден обновленный список географических координат точек, устанавливающий положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря России, прилежащей зоны страны у материкового побережья и островов России в Балтийском море. Документ опубликован на портале официальной и правовой информации

Согласно постановлению, перечень координат, утвержденный 15 января 1985 года признается недействующим.

«Исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря РФ… образуется линией наибольшего отлива, проходящей от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литовской Республикой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Республикой Польша», —сказано в документе.

Новый перечень включил в себя координаты восьми островов в Балтийском море, а также берега к северу от устья реки Нарва.

В связи с изменениями Министерство обороны должно будет опубликовать обновленный список в «Извещениях мореплавателям», а также переиздать морские навигационные карты. Министерство иностранных дел, в свою очередь, необходимо будет передать копию каждой скорректированной карты в ООН. Роскадастр должен будет учесть изменения при создании и переиздании карт.

Генсек НАТО Марк Рютте в начале июня назвал Балтийское и Черное моря «регионами НАТО», и заявил, что Североатлантический альняс готов дать «разрушительный» ответ на любые «непредвиденные обстоятельства» там.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко при этом пояснил, что военно-морские маневры сил альянса Baltops 2025 в Балтийском море служат частью подготовки НАТО к потенциальному конфликту, так как цель этих учений — «борьба с сопоставимым противником», которым является Россия.

В августе 2022 года министр обороны Эстонии Ханно Певкур говорил о том, что Эстония и Финляндия договорились интегрировать свои комплексы береговой охраны. По его словам, объединение эстонской и финской ПРО позволяет закрыть Финский залив от российских военных кораблей.

«Балтийское море станет внутренним морем НАТО, когда к НАТО присоединятся Финляндия и Швеция. Ситуация изменится по сравнению с тем, что есть сегодня», — отмечал министр тогда.

Также Певкур добавил, что регион Балтийского моря — «зона общей обороны». По его мнению, нельзя составлять план обороны Эстонии, не принимая во внимание оборону Финляндии.