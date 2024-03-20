Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Соответствующее постановление 20 марта 2024 года подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Распоряжение начнет действовать с 28 марта.

В ФАС отметили, что в службу поступает большое количество жалоб участников рынка на нарушения со стороны «цифровых гигантов», в отношении которых временно не проводились проверки. В частности, обращения направляли малые и средние предприятия, а также потребители.

«Исключение антимонопольного контроля из моратория на проверки IT-компаний позволит эффективно бороться с злоупотреблениями со стороны доминирующих цифровых сервисов и платформ, защитить права и интересы малого и среднего бизнеса, не допустить картелизации в сфере информационных технологий и поспособствует развитию отрасли в условиях добросовестной конкуренции», — говорится в сообщении антимонопольной службы.

При этом в Минцифры отметили, что изменение коснется, в первую очередь, статьи 10.1 ФЗ «О конкуренции». Поэтому снятие моратория будет распространяться лишь на несколько IT-компаний, которые отвечают определенным условиям. Это должны быть компании, которые владеют собственной цифровой платформой и имеют выручку больше двух млрд рублей. Кроме того, доля сделок между покупателем и продавцом должна быть не менее 35% от всех транзакций на рынке, подчеркнули в ведомстве.

По оценке министерства, к таким цифровым платформам относится «крайне маленький состав участников IT-рынка». В отношении остальных компаний сектора мораторий на проверки продолжит действовать.

В начале марта глава ФАС Максим Шаскольский во время заседания комитета Совета Федерации утверждал, что мораторий на антимонопольный контроль необходимо отменить в ближайшее время, чтобы устранить нарушения компаний-монополистов. По его словам, пока полноценные проверки были запрещены, ФАС работала с маркетплейсами и агрегаторами только «в режиме обсуждения и убеждения». Шаскольский привел в пример ситуацию с ценообразованием в «Яндекс Такси» — на компанию поступило много жалоб в то время, как агрегатор владеет более 80% рынка в Москве.

О претензиях антимонопольной службы к «Яндекс Такси» в конце февраля также рассказывал замруководителя ФАС Петр Иванов в интервью «Известиям». Он отмечал, что у службы накопилось много замечаний к агрегатору такси, поскольку многие пользователи жаловались на высокие цены «Яндекса».

По мнению Иванова, необходимо раскрыть алгоритм ценообразования на услуги такси и правила блокировки пассажиров и водителей в сервисе «Яндекс Go». Кроме того, оплата комиссии, которая снимается с перевозчиков, сейчас составляет примерно 28%. По мнению замглавы ФАС, эта планка слишком высокая, а потому должна быть снижена до конкурентного уровня.

В самом «Яндекс Go» рост цен объясняли воздействием трех факторов — нехваткой водителей, подорожанием автомобилей и вступлением в силу нового закона о такси.

Мораторий на внеплановые проверки бизнеса ввели в марте 2022 года из-за начала боевых действий на Украине. Тогда правительственное постановление освобождало включенные в специальный реестр организации от плановых проверок со стороны органов государственного и муниципального контроля.

Позже правительство приняло решение продлить действие моратория до конца 2024 года. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что за два года мораторий «хорошо себя зарекомендовал» и позволил бизнесу расширить свои проекты и сферу сбыта.