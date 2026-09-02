У правоохранительных органов нет претензий к мужчине, который застрелил напавшего на прихожан церкви Святых Жен-Мироносиц и фельдшеров на Белореченской улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он рассказал, что стрелявшего отпустили домой ввиду отсутствия оснований для привлечения к уголовной ответственности. Собеседник агентства отметил, что мужчине не будут предъявлять обвинение.

По данным ТАСС, травматическое оружие, из которого был застрелен напавший, выдано на законных основаниях.

Инцидент с нападением произошел 1 сентября возле церкви Святых Жен-Мироносиц на Белореченской улице в московском районе Марьино. Местный житель, страдавший психическим расстройством и регулярно посещавший церковь, начал бросаться на прихожан, кидаться в них камнями и ломать инвентарь.

Когда на место прибыла скорая помощь, нападавший ударил лопатой по голове девушку-фельдшера, нанеся черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Злоумышленника попытались остановить несколько человек. Проходивший мимо мужчина открыл огонь из травматического пистолета и застрелил нападавшего. В результате тот скончался на месте.

По данным телеграм-каналов, нападавшим оказался брат писателя-богослова Олега Зоберна, ему было 29 лет. Ранее он занимался предпринимательством в сфере рекламного бизнеса и владел собственным агентством. После возникновения проблем с бизнесом у мужчины диагностировали параноидальную шизофрению и поставили на учет в психоневрологический диспансер.

За несколько лет до нападения, когда Зоберн только начал посещать службы, у него случился конфликт с другими прихожанами, который удалось уладить благодаря вызову скорой психиатрической помощи.

Сообщается, что за несколько недель до инцидента мужчина узнал, что его болезнь неизлечима, и впал в подавленное состояние. Вечером накануне нападения он пытался попасть в закрытый храм и провел ночь в его окрестностях.