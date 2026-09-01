Мужчина набросился на прихожан храма святых Жен-Мироносиц в московском районе Марьино и ударил лопатой приехавшего по вызову фельдшера скорой. По предварительным данным, нападавшего застрелил прохожий.

Как пишет «Московский комсомолец», погибший ― 29-летний местный житель Глеб, страдавший психическим расстройством и регулярно посещавший церковь. По данным Baza, иногда он был навязчивым, но обычно не проявлял агрессии.

Несколько недель назад москвич узнал, что его болезнь неизлечима и в связи с этим находился в подавленном состоянии, утверждает МК. Вечером накануне нападения он пытался попасть в закрытый храм и провел всю ночь в его окрестностях.

Утром мужчина начал бросаться на других прихожан, кидался в них камнями и крушил инвентарь, пишет МК. Служители храма вызвали психиатрическую помощь, но приехала обычная скорая, сообщает Baza. Москвич ударил лопатой по голове девушку-фельдшера.

РЕН ТВ сообщает, что Глеб сам вызвал врачей, заявив, что страдает от галлюцинаций и «слышит голоса», а затем напал на фельдшера.

По данным канала, у пострадавшей черепно-мозговая травма и перелом основания черепа. Mash утверждает, что девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ.

МК пишет, что Глеба пытались остановить сразу несколько человек, «и в драке прозвучал выстрел». По сведениям газеты, всех участников задержания доставили в полицию.

По словам настоятеля храма Михаила Сергеева, огонь, предположительно, из травматического пистолета открыл проходивший мимо мужчина. Shot и Mash сообщают о задержании стрелявшего.

В полиции «Подъему» заявили, что информации об инциденте не поступало.