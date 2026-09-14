В Латвии из-за санкций против России и Беларуси закроется предприятие по производству электроинструментов Rebir, созданное в городе Резекне около 60 лет назад. Об этом сообщает LSM со ссылкой на председателя правления компании Николая Симорева.

Решение о ликвидации Rebir было принято на внеочередном собрании акционеров из-за отсутствия перспектив: Россия и Беларусь были крупнейшими рынками сбыта для компании. Попытки проложить альтернативные пути экспорта через Турцию и Казахстан не увенчались успехом, отметил Симорев.

«Да, мы давно смотрели и в западном направлении, пытаясь освоить тот рынок, но это очень большие оборотные средства, и мы, к сожалению, не могли себе этого позволить», — пояснил он.

Rebir находится в Резекненской специальной экономической зоне. Глава наблюдательного совета территории Эрика Тейрумниека рассказала, что ежегодные проверки регулярно выявляли проблемы у компании ввиду отсутствия мощностей, производства и инженеров для разработки новой продукции.

«Предприятие существовало, сколько могло. Но вот эта ситуация [санкции] поставила точку», — подчеркнула она.

В последнее время предприятие производило электроинструменты в Китае, в то время как в Резекне у Rebir оставался небольшой склад и магазин, где продолжали работать чуть больше десяти сотрудников. Несмотря на отсутствие налоговых задолженностей, оборот компании показывал стабильный спад.

Ликвидатор компании Янис Спилве сообщил, что у Rebir были сформированы большие запасы, распродажа которых позволяла получать средства, необходимые для удержания на плаву. Однако этих денег не хватало на развитие и продолжение хозяйственной деятельности.

После начала специальной военной операции на Украине из Резекненской экономической зоны были исключены пять предприятий, однако Rebir стала единственной компаний, с которой это произошло из-за санкций. В ближайшее время имущество, оборудование и остатки продукции будут выставлены на аукцион. Процесс ликвидации планируется завершить до конца года.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя РИА Новости информацию о прекращении работы Rebir, заявила, что «все, кто выбрал „европейские ценности“, стал обслугой Евросоюза, утратив свою промышленность, с/х, образование и суверенитет».