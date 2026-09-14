В Латвии из-за санкций против России и Беларуси закроется предприятие по производству электроинструментов Rebir, созданное в городе Резекне около 60 лет назад. Об этом сообщает LSM со ссылкой на председателя правления компании Николая Симорева.
Решение о ликвидации Rebir было принято на внеочередном собрании акционеров из-за отсутствия перспектив: Россия и Беларусь были крупнейшими рынками сбыта для компании. Попытки проложить альтернативные пути экспорта через Турцию и Казахстан не увенчались успехом, отметил Симорев.
«Да, мы давно смотрели и в западном направлении, пытаясь освоить тот рынок, но это очень большие оборотные средства, и мы, к сожалению, не могли себе этого позволить», — пояснил он.
Rebir находится в Резекненской специальной экономической зоне. Глава наблюдательного совета территории Эрика Тейрумниека рассказала, что ежегодные проверки регулярно выявляли проблемы у компании ввиду отсутствия мощностей, производства и инженеров для разработки новой продукции.
«Предприятие существовало, сколько могло. Но вот эта ситуация [санкции] поставила точку», — подчеркнула она.
В последнее время предприятие производило электроинструменты в Китае, в то время как в Резекне у Rebir оставался небольшой склад и магазин, где продолжали работать чуть больше десяти сотрудников. Несмотря на отсутствие налоговых задолженностей, оборот компании показывал стабильный спад.
Ликвидатор компании Янис Спилве сообщил, что у Rebir были сформированы большие запасы, распродажа которых позволяла получать средства, необходимые для удержания на плаву. Однако этих денег не хватало на развитие и продолжение хозяйственной деятельности.
После начала специальной военной операции на Украине из Резекненской экономической зоны были исключены пять предприятий, однако Rebir стала единственной компаний, с которой это произошло из-за санкций. В ближайшее время имущество, оборудование и остатки продукции будут выставлены на аукцион. Процесс ликвидации планируется завершить до конца года.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя РИА Новости информацию о прекращении работы Rebir, заявила, что «все, кто выбрал „европейские ценности“, стал обслугой Евросоюза, утратив свою промышленность, с/х, образование и суверенитет».
Завод по производству и разработке электроинструментов в Резекне начал работу в начале 1970-х годов и был крупнейшим подобным спецпредприятием в СССР. При этом, согласно справке на сайте компании, история завода берет начало еще с середины 40-х годов от небольших мастерских промышленного комбината металлических изделий.
В 60-е в Резекне работал металлообрабатывающий завод, выпускавший тачки, грабли, жестяную посуду и тару. Позже завод начал специализироваться на производстве ручных строительных инструментов. В результате было решено построить для этих целей отдельное предприятие.