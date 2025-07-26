На последнем заседании Совета Безопасности ООН между представителями США и Китая развернулась острая дискуссия по вопросу поставок товаров двойного назначения в Россию. Исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Ши заявила, что КНР должна прекратить экспорт продукции, которая, по данным Вашингтона, используется для укрепления военно-промышленного комплекса России.

«Утверждения Пекина о строгом экспортном контроле разваливаются, когда мы ежедневно находим китайские компоненты в российских беспилотниках, оружии и транспортных средствах, применяемых против Украины», — подчеркнула Ши.

Заместитель постоянного представителя Китая в ООН Гэн Шуан отверг все выдвинутые ею обвинения, заявив, что КНР не является стороной конфликта и не поставляет смертоносное оружие ни одному из его участников, в отличие от самих Соединенных Штатов.

«Мы призываем США прекратить перекладывать вину и вместо этого способствовать прекращению огня и мирным переговорам», — ответил китайский дипломат.

Reuters поясняет, что Вашингтон обвиняет Пекин в поставке двигателей Москве через подставные компании под видом промышленного оборудования.

«Если Китай действительно хочет мира, он должен прекратить подпитывать российскую агрессию», — заключила Дороти Ши , подчеркнув необходимость конструктивного вклада всех стран в урегулирование кризиса.

МИД КНР неоднократно обвинял США в «подливании масла в огонь» российско-украинского конфликта. Официальный представитель ведомства Мао Нин заявляла, что отношения между Россией и Китаем — это «дружба между джентльменами», не являющаяся альянсом и не направленная против третьих стран.

Украина ранее наложила санкции на некоторые китайские компании, которые обвинила в нарушении западных ограничений и тайном оказании военной помощи России. Власти КНР отрицали эти обвинения.