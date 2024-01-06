Telegram больше не имеет активов в России, сообщили его представители агентству Reuters после того, как стало известно об отмене штрафов в отношении мессенджера.

«У Telegram нет активов, офисов, сотрудников или оборудования в России. Без какого-либо присутствия там мы не можем понять, почему были сняты штрафы с Telegram и других компаний», — заявили представители социальной сети.

Со ссылкой на сообщения российских информагентств и СМИ они предположили, что штрафы могли быть отменены из-за отсутствия в России активов Telegram, доступных судебным приставам для принудительной конфискации.

1 января 2024 года «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) сообщил, что по состоянию на эту дату в базе данных ведомства отсутствовали сведения об исполнительных производствах в отношении Telegram, TikTok, YouTube, Google и Meta*.

При этом, по данным агентства, продолжается принудительное взыскание миллионных штрафов с соцсети Х (бывший Twitter) и сервиса Twitch Interactive на 51 млн и 23 млн рублей соответственно. Этим компаниям, как и перечисленным выше, штрафы были начислены судом за неудаление запрещенных материалов.

5 декабря 2023 года мировой судья в Таганском районе Москвы назначил организации Telegram Messenger Inc. штраф в размере 4 млн рублей, 8 декабря — на сумму 1 млн рублей. В 2022 году сообщалось, что за неудаление запрещенной информации мессенджеру грозит взыскание 8 млн рублей.

* Деятельность Meta по распространению соцсетей Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена