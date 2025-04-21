Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе назвал «авторитарной пропагандой» заявление посла России в Джакарте Сергея Толченова о том, что у Австралии «нет карт», чтобы остановить российскую военную деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Сообщения о том, что в Индонезии может появиться российская военная авиабаза, на прошлой неделе начал распространять специализирующийся на милитари-тематике исследовательский портал Janes.com. В опубликованном там материале говорилось, что Джакарта получила от Москвы официальный запрос на базирование самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России на авиабазе Манухуа в Биак-Нумфоре, в самой восточной провинции Индонезии — Папуа.

Авиабаза Манухуа имеет общую взлетно-посадочную полосу с аэропортом имени Франса Кайсиепо и используется 27-й авиационной эскадрильей ВВС Индонезии, в распоряжении которой находится парк разведывательных самолетов CN235. Здесь также базируется недавно созданное 9-е авиакрыло ВВС Индонезии, которому еще не присвоены типы самолетов.

«Отдельные источники в правительстве Индонезии подтвердили, что запрос был получен аппаратом министра обороны Сджафри Сджамсоэддина после его встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в феврале 2025 года. Как следует из документов, попавших в распоряжение Janes, Россия стремится разместить на Манухуа самолеты дальней авиации, но не указала, какие именно и сколько», — говорится в статье.

Janes отмечает, что за последние несколько лет Россия неоднократно обращалась к Индонезии с просьбой о посадке своих бомбардировщиков Ту-95 и транспортных самолетов Ил-76 на той же самой авиабазе, и некоторые из этих запросов были удовлетворены местными ВВС.

«Министерство обороны Индонезии в настоящее время проводит консультации с политиками из других правительственных ведомств, включая МИД, относительно того, как действовать в отношении официального запроса, но пока не опубликовало официального подтверждения этого запроса», — утверждает портал.

После выхода этого материала министр обороны Австралии Ричард Марлес выступил с опровержением. По его словам, Сджамсоэддин заверил его, что российские военные самолеты не будут базироваться в Индонезии. Альбанезе сообщил, что запросил «дополнительные разъяснения» у Джакарты. По его словам, эта история искусственно раздута оппозицией в преддверии выборов.

Представитель МИД Индонезии Роллиансьях Соэмират заявил, что правительство не разрешало ни одной стране на создание военной базы на своей территории. Однако в его заявлении не упоминается о том, подавала ли Россия соответствующий запрос.

Крупная индонезийская газета Jakarta Post опубликовала колонку доцента Института Азии Гриффита и научного сотрудника Центра стратегических и оборонных исследований Австралийского национального университета Мэтью Сассекса под заголовком «Российская база в Индонезии? Стоит ли Австралии беспокоиться?».

Автор утверждал, что углубление военного сотрудничества между Россией и Индонезией, недавно вошедшей в БРИКС, «должно вызывать у Австралии некоторую обеспокоенность». Он подчеркивал, что база Манухуа находится всего в 1,3 тысячи километров от австралийского Дарвина.

«Дальняя авиация даст российским ВВС возможность проводить разведывательные, наблюдательные и рекогносцировочные миссии с базы в Индонезии во время австралийских военных учений, собирать данные о военных объектах на Северной территории (где также размещены морские пехотинцы США) и даже осуществлять наблюдение за военными действиями США на Гуаме. Учитывая тесные связи между Пекином и Москвой, любые собранные Россией разведданные могут быть переданы Китаю», — предупреждал ученый.

По его оценке, это дает Австралии «веские причины для беспокойства» и неизбежно «вызовет раздражение» у австралийских политиков — особенно с учетом дипломатических усилий Канберры по налаживанию отношений с Джакартой. Сассекс выразил уверенность в том, что эти политики укажут Индонезии на недопустимость усиления российского военного присутствия в регионе.

В ноябре Индонезия и Россия впервые провели двусторонние военно-морские учения в Яванском море, недалеко от Сурабаи. В том же месяце Индонезия провела военные учения с Австралией.

На колонку Сассекса отреагировал посол России в Джакарте Сергей Толченов, письмо которого в редакцию Jakarta Post было опубликовано газетой 17 апреля.

Российский дипломат усомнился в том, что «рядовых австралийцев» может беспокоить происходящее в 1,3 тыс. км от их территории взаимодействие между двумя другими суверенными государствами. Он также напомнил об американских ракетах на Филиппинах и назвал планы США разместить ракеты средней дальности в самой Австралии «вызывающими тревогу».

Сергей Толченов родился в 1965 году. Владеет вьетнамским, английским и французским языками. На дипломатической службе состоит с 1988 года он состоит на дипломатической службе, занимая различные должности в центральном аппарате МИД: в 2008-2013 гг. являлся советником-посланником посольства в Индонезии, в 2013-2024 гг. был замглавы третьего департамента Азии МИД РФ. С декабря 2024 года Толченов стал послом в Папуа — Новой Гвинее, а с мая того же года — в Индонезии, а с марта 2025 года — еще и в Кирибати.

Ажиотаж вокруг сообщения о возможном базировании российских самолетов на Манухуа посол объяснил предвыборной борьбой двух основных политических партий, представленных в австралийском парламенте, и их попытками разыграть «русскую карту» — «показать заокеанским наставникам, кто более антироссийский и русофобский».

«В этой связи я хотел бы напомнить им слова президента США Дональда Трампа, которые он произнес в Белом доме 28 февраля 2025 года в адрес украинского гражданина З.: “У тебя нет карт”», — подытожил Толченов.

На пресс-конференции утром 21 апреля австралийского премьера Альбанезе попросили прокомментировать ситуацию. Он заявил, что позиция правительства Австралии исключает любую перспективу размещения российской военной базы в Индонезии.

«Я против России. Я не уверен, что все разделяют эту точку зрения, но я думаю, что у России совсем другие ценности. У меня нет желания содействовать продвижению пропагандистских сообщений России, и я бы сказал, что это также не в национальных интересах Австралии», — обратился Альбанезе к журналистам.

При этом австралийское правительство отклонило требование оппозиции устроить брифинг по вопросам безопасности в связи с предполагаемым запросом России, заявив, что не видит в нынешней ситуации критических обстоятельств, требующих срочных консультаций.

«Я жду, когда они [оппозиция] попросят от меня информацию о том, кто сфальсифицировал высадку на Луну», — сыронизировал по этому поводу Альбанезе.

Внешняя политика Индонезии стала заметно более активной с приходом на президентский пост Прабово Субианто, который гораздо больше ориентирован на международные отношения, чем его предшественник Джоко Видодо. Говоря об украинском конфликте, он неоднократно заявлял о неизменной приверженности Джакарты, а также предлагал создать на Украине демилитаризованную зону и провести в новых российских регионах референдум.

При этом вскоре после инаугурации новый индонезийский лидер объявил о вступлении страны в БРИКС, а в июле 2024 года — еще до вступления в должность — побывал с визитом в Москве и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Аналогичный визит, уже в президентском статусе, у Прабово запланирован в июне 2025 года.