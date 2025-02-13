Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер допустил версию, что наезд автомобиля на толпу протестующих в Мюнхене мог быть терактом. По информации Spiegel, подозреваемый — 24-летний гражданин Афганистана, запросивший убежище в Германии. Точные обстоятельства происшествия до сих пор неизвестны.

«Одну вещь я должен сказать сейчас: это, вероятно, был теракт. На это указывает текущая информация. Все дальнейшие детали еще нужно расследовать, подозреваемый — гражданин Афганистана. Мы разберемся со всеми подробностями»,— рассказал Зёдер журналистам (цитата по AFP).

Как пишет Spiegel, водителем наехавшего на людей белого MINI Cooper был 24-летний афганец Фархад Н. Он родился в Кабуле в 2001 году, в Германию приехал в конце 2016 года. Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев отклонило его ходатайство о предоставлении убежища. По некоторым данным, молодой человек публиковал в соцсетях «исламистские» посты.

Сегодня, 13 февраля, утром в столице федеральной земли Бавария — Мюнхене — автомобиль наехал на участников забастовки, организованной профсоюзом работников госсектора Verdi. Демонстранты требовали повышения заработных плат не менее чем на €350 в месяц. Как минимум 28 человек получили травмы. По словам мэра Мюнхена Дитера Райтера, среди пострадавших есть дети. Водитель был задержан на месте.

Инцидент произошел в восьми минутах езды от места, где 14 февраля откроется Мюнхенская конференция по безопасности. В ней традиционно примут участие немецкие политические деятели, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также представители иностранных государств.