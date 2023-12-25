Российские спецслужбы предупредили сербские власти о готовящихся беспорядках, рассказала премьер-министр Сербии Ана Брнабич в эфире телеканала Pink.

Она сообщила, что лично общалась с западными дипломатами, чтобы сообщить им об имеющейся информации, но они не восприняли эти данные всерьез. По словам Брнабич, российская служба безопасности предоставила Сербии эту информацию, однако представители западных стран обвинили ее страну в распространении дезинформации и в том, что «это все чушь».

«Они смеялись, и, как сказал президент [Александр Вучич], кто-то воспринимал это всерьез, кто-то хотел помочь, и многие знали и не хотели помогать», — отметила премьер-министр.

По словам Брнабич, в Сербии народ демократическим путем на выборах будет решать, куда идет государство. Она подчеркнула, что в стране «не будет нового Майдана».

В Сербии 17 декабря прошли досрочные выборы в Национальную скупщину (парламент). Коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» набрала большинство голосов. Коалиция «Сербия против насилия» заняла второе место с 23% голосов.

С 19 декабря в стране идут протесты после победы партии Вучича. Накануне, 24 декабря, участники протестов с помощью флагштоков сломали дверь и разбили окна администрации Белграда. Внутри здания сотрудники полиции прикрывали щитами разбитые двери и окна, а также применяли слезоточивый газ. Силовики смогли разогнать демонстрантов и оцепить здание. Было задержано 35 человек, пострадали два полицейских.

Как сообщила пресс-служба президента Сербии, Вучич проведет встречу с российским послом Александром Боцан-Харченко в связи с прошедшими в Белграде беспорядками. Встреча запланирована на 9:00 (11:00 мск) 25 декабря.