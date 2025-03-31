Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции перед собранием правительства рассказал, что якобы подвергся критике со стороны главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен за его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Позднее политик признался, что пошутил.

По словам Фицо, во время телефонного разговора с главой ЕК, который состоялся 31 марта, он в течение получаса слушал критику. Политик встретился с Трампом в феврале в ходе визита в Вашингтон. Фицо обсуждал с ним тарифы, которые президент США планирует ввести в отношении Европы.

«Она меня ужасно отругала: „Роберт, что ты наделал? С какой стати ты вел такие переговоры с Трампом? Ты нормальный?“. Она ругала меня полчаса, говорила, что я полный идиот», — рассказал он.

Премьер-министр Словакии рассказал, что президент Франции Эмманюэль Макрон также встречался с Трампом в Вашингтоне.

«При этом он [Макрон] не плохой, а я плохой. Думаю, нам всем прежде всего стоит немного успокоиться, когда речь заходит о критике любой ценой и при любых обстоятельствах», — подчеркнул Фицо.

Позднее Фицо признался, что его рассказ о том, как фон дер Ляйен назвала его «полным идиотом» из-за переговоров с Трампом, был шуткой.

«Я надеюсь, что председатель Еврокомиссии поняла шутку сегодняшней пресс-конференции, когда я сказал журналистам, что председатель ЕК ужасно ругала <…> боюсь, что словацкие СМИ и оппозиция не поняли шутки», — написал он в Facebook*.

Как отмечает телеканал ta3, пошлины, которые Трамп планирует ввести 2 апреля на импортируемые в США товары и услуги, «больше всего затронут» автомобильную промышленность Словакии. По данным телеканала, компаниям Volkswagen и Jaguar Landrover «придется готовиться к совершенно новым условиям» в стране.

27 марта глава Белого дома подписал указ о вводе 25-процентных пошлин на импортируемые в США автомобили и запчасти для них. По словам Трампа, подобный шаг укрепит американский автомобильный сектор и принесет ежегодный доход в размере $100 млрд.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отреагировала на решение Трампа, заявив, что «тарифы — это плохо для бизнеса и еще хуже для потребителей как в США, так и в Европейском союзе».

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