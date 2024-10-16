Премьер-министр Словакии Роберт Фицо оценил как «очень высокую» вероятность скорого завершения конфликта на Украине. Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по европейским делам, передает агентство TASR.

«Вероятность завершения войны на Украине в короткие сроки очень высока. Я ожидаю, что завтра [17 октября] можно будет на что-то намекнуть, потому что внезапно появляется тема приглашения Украины в НАТО», — сказал Фицо, предположив, что приглашение будет «не бесплатным».

Премьер заявил, что его партия Smer-SD не поддержит вступление Украины в НАТО, поскольку, по мнению Фицо, это приведет к третьей мировой войне. Он заявил, что желает для Украины справедливого мира, но усомнился в том, что этого можно добиться сейчас.

Фицо добавил, что поддержит любой мирный план по Украине, но если частью соглашения будет членство страны в НАТО, правящая партия Словакии выступит против, передает издание Denník N.

Фицо выразил мнение, что мирное соглашение будет болезненным для обеих сторон, а также посоветовал «забыть» о возвращении Крыма, Донбасса и других территорий под контроль Украины. В то же время словацкий премьер заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины. Военного решения у конфликта нет, уверен политик.

Роберт Фицо осенью 2023 года в третий раз возглавил правительство Словакии, после чего республика перестала оказывать Украине военную помощь. Фицо не приветствует членство Украины в НАТО, но поддерживает ее вступление в Евросоюз. В начале октября премьер Словакии возложил ответственность за продолжение российско-украинского конфликта на Запад, который хочет «поставить русских на колени».