Военный конфликт на Украине продолжается только потому, что его поддерживает Запад, который хочет «поставить русских на колене», убежден премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его слова передает Pravda.

Фицо считает, что в российско-украинском конфликте «убивают славян», а Европа «оказывает значительную поддержку этим убийствам». По его словам, конфликт не может быть разрешен военным путем.

Премьер отметил, что в следующем году по случаю 80-летия со дня окончания Второй мировой войны намерен посетить Москву. Фицо объяснил, что «свобода пришла в Словакию с Востока», поэтому он хотел бы «поблагодарить освободителей».

«Пожалуйста, не страдайте русофобией. Когда мы положительно отзываемся о Красной Армии или бывшем Советском Союзе, это не означает автоматически, что мы являемся своего рода агентами [президента России Владимира] Путина», — цитирует Фицо Pravda.

Словацкий премьер добавил, что поддерживает вступление Украины в ЕС. При этом он считает, что дорога для Киева туда «отрезана» еще на несколько лет. Фицо подчеркнул, что не видит Украину в НАТО.

В середине мая Фицо пережил покушение после заседания правительства в городе Гандлова на западе Словакии. Премьер получил несколько огнестрельных ранений. Его экстренно госпитализировали и дважды прооперировали, после чего перевели на домашнее лечение. Стрелявший был задержан на месте, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, который объяснил свои мотивы несогласием с политикой правительства. В июле покушение переквалифицировали в теракт.

На Западе Фицо считают «пророссийским» политиком, на Украине он получил прозвище «мини-Орбан». Словацкий премьер выступает против военной помощи Киеву, поскольку это, по его словам, лишь продлевает «невыносимую агонию войны».