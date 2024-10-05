Западные дипломаты и все большее число украинских чиновников сходятся во мнении, что урегулирование российско-украинского конфликта возможно по принципу «территории в обмен на НАТО», пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. В Офисе президента Украины эту информацию назвали «бредом».

По данным FT, на Западе обсуждается вариант урегулирования конфликта, при котором Россия сохранит «фактический, но не юридический контроль» над частью международно признанной территории Украины. При этом предусматривается «молчаливое согласие» с тем, что в будущем эти земли должны вернуться в состав украинского государства, но «дипломатическими средствами».

Неназванный западный дипломат заявил изданию, что территориальные уступки в обмен на членство в НАТО могут оказаться наиболее оптимальным вариантом разрешения конфликта. Членство Украины в НАТО предполагается осуществить по так называемой «западногерманской» модели — то есть гарантии безопасности не будут распространяться на территории, контролируемые Россией.

Изначально в 1955 году в НАТО вошла только Западная Германия — ФРГ. Территория бывшей ГДР вступила в блок только после объединения Германии в 1990 году.

Ранее сценарий, при котором Украину могут принять в НАТО без территорий, перешедших под контроль России, допустил ушедший в отставку генсек альянса Йенс Столтенберг. В беседе с FT он упомянул советско-финскую войну, отметив, что финны отдали 10% территории, но «получили надежную границу».

Тем не менее источник в офисе украинского президента заявил, что на Западе никто не предлагал Киеву гарантий безопасности, о которых пишет FT.

«Это бред. Нет такого разговора вообще. Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые бы точно не допускали расширения или повторения ***** [вооруженного конфликта]», — заявил источник украинскому «24 каналу».

По его словам, на Западе «боятся» даже разрешить Украине наносить удары по территории России дальнобойным оружием. «Во-вторых, мы не торгуем суверенитетом и территориями», — добавили в офисе президента Украины.

В сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Зеленский неоднократно отмечал, что Украина не может вступить в НАТО, пока идут боевые действия, но Киев хочет получить «четкий сигнал» о том, что вступление в альянс произойдет после завершения вооруженного конфликта.

Москва выступает против вступления Украины в НАТО. В середине июня президент Владимир Путин перечислил условия для начала переговоров по урегулированию конфликта, назвав среди них отказ от вступления Украины в альянс.