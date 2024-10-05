Украину могут принять в НАТО без территорий, перешедших под контроль России, допустил в разговоре с Financial Times (FT) бывший генсек альянса Йенс Столтенберг. В таком случае гарантии безопасности будут распространяться только на подконтрольные Киеву регионы, объяснил он.

Говоря о разрешении военной операции на Украине, Столтенберг упомянул советско-финскую войну. Он отметил, что финны отдали 10% территории, но «получили надежную границу». При этом членом НАТО Финляндия стала только в апреле 2023 года, тогда как Украина хочет вступить в оборонный альянс уже в ближайшем будущем, напоминает FT.

«Есть способ решить эту проблему [для Украины]. Если есть линия, [до которой будут действовать гарантии безопасности], которая необязательно является международно признанной границей», — считает Столтенберг.

В то же время он признал, что проводить параллели «очень опасно», поскольку они не могут быть верны на 100%. «США дали гарантии безопасности Японии. Но они не распространяются на Курилы», — отметил бывший генсек НАТО.

В качестве другого примера он привел вступление Западной Германии в НАТО. «Когда есть воля, есть и способы найти решение. Но нужна линия, которая определяет, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы», — считает Столтенберг.

Согласно 5-й статье Североатлантического договора, нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов альянса. Как пишет FT, США и Германия выступают против вступления Украины в альянс, поскольку «статья 5 о взаимной обороне будет означать немедленную войну с Россией».

Вступление Украины в НАТО без оглядки на украинские территориальные границы ранее допускал президент Чехии Петр Павел.

«Если будет демаркация даже какой-то административной границы, мы можем принять эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент», — отмечал он.

Также в качестве примера чешский глава приводил разделение Германии на ФРГ и ГДР после Второй мировой войны. Изначально в 1955 году Североатлантический альянс принял в свой состав только Западную Германию — ФРГ, а уже после ее объединения в 1990 году — всю страну полностью.

Вступление Украины в НАТО

В сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление Украины в Североатлантический союз в ускоренном порядке. Он неоднократно отмечал, что Украина не может вступить в НАТО, пока на ее территории ведутся боевые действия, но Киев хочет получить «четкий сигнал» о том, что вступление в альянс произойдет после завершения вооруженного конфликта.

В начале июня 2024 года глава украинской миссии при НАТО Наталья Галибаренко подтвердила в разговоре с Politico, что Киев не стремится к немедленному вступлению в альянс, но «хотел бы, чтобы [союзники] закрепили необратимый путь Украины к членству».

При этом The Telegraph со ссылкой на источники писала, что союзники Киева попросили Зеленского не требовать «невозможного» и не давить на членов НАТО. По данным газеты, против вступления Украины в альянс выступили США и Германия, в то время как Великобритания, Литва и Франция поддерживают украинскую сторону в данном вопросе.

Москва выступает против вступления Украины в НАТО. В середине июня президент Владимир Путин перечислил условия для начала переговоров по урегулированию конфликта, назвав среди них отказ от вступления Украины в альянс.