Вопрос о членстве Украины в НАТО не продвинется из-за опасений вовлечения альянса в конфликт с Россией. Союзники Киева попросили украинского президента Владимира Зеленского не требовать «невозможного» и не давить на членов НАТО. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что против вступления Украины в альянс выступили США и Германия. «Они очень скептически относятся к дальнейшему продвижению Украины по пути к полноправному членству в НАТО в этом году», — сообщил собеседник издания, приближенный к Белому дому.

При этом в Великобритании, Литве и Франции настаивают, чтобы итоговый документ июльского саммита НАТО содержал слово «приглашение» в какой-либо формулировке.

«Это не приглашение, но это наиболее близкий к этому шаг», — пояснил источник The Telegraph.

Заявку на вступление Украины в Североатлантический союз Зеленский подал в ускоренном порядке еще в конце сентября 2022 года. Президент неоднократно говорил, что Украина не может вступить в НАТО до тех пор, пока на ее территории ведутся боевые действия. По словам Зеленского, Киев хочет получить «четкий сигнал» о том, что вступление в альянс осуществится после завершения вооруженного конфликта.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что одной из целей российской военной операции является недопущение вступления Украины в НАТО.

На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года члены альянса договорились упростить пусть вступления Украины.

23 мая Politico писало, что Зеленский планирует посетить мероприятия в честь 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии и в ходе них попросить НАТО сбивать российские ракеты, как это делали армии США и Великобритании во время атаки Ирана на Израиль.

Президент Украины, как отмечает издание, также потребует, чтобы США и европейские страны конфисковали российские активы, чтобы помочь финансировать оборону Украины и ее возможное восстановление, пишет газета.