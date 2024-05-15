Днем 15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил огнестрельные ранения в результате нападения на него после заседания правительства в городе Гандлова. На Западе его считают «пророссийским» из-за скептического отношения к военной поддержке Киева, на Украине он получил прозвище «мини-Орбан». Чем еще известен словацкий политик — в материале RTVI.

59-летний Роберт Фицо ― основатель и председатель левоцентристской партии «Направление — социальная демократия» (Smer). В октябре 2023 года она победила на парламентских выборах, а Фицо в третий раз возглавил правительство Словакии. До этого он был премьером в 2006-2010 годах, а также с 2012 по 2018 год.

Второй срок Фицо на посту премьера завершился его отставкой на фоне громкого убийства словацкого журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой в феврале 2018 года. Куциак расследовал предполагаемые связи словацких политиков с итальянской преступной группировкой «Ндрангета». После убийства журналиста в Словакии проходили массовые протесты.

До возвращения Фицо на пост премьера Словакия была «одним из самых верных союзников Украины», отмечает «Би-би-си». В частности она стала второй после Польши страной НАТО, передавшей Киеву истребители ― 13 самолетов МиГ-29, снятых с вооружения национальных ВВС.

В числе прочего Братислава передала Украине ЗРК С-300, восемь самоходных гаубиц Zuzana-2 и системы разминирования. К осени 2023 года общий объем военной помощи Киеву со стороны Словакии достиг €700 млн евро.

Еще в 2022 году Фицо заявил, что, в случае победы его партии Киев не получит от Словакии «ни одного снаряда», поскольку это, по его мнению, ведет к затягиванию конфликта.

После выборов новое правительство во главе с Фицо заблокировало выделение очередного пакета помощи Украине на €40,3 млн и прекратило передавать ей оружие со своих военных складов. Фицо также заявил, что постарается сделать все, чтобы не допустить прямого участия словацких военных в конфликте на Украине, даже если эта позиция будет стоить ему премьерского поста.

По оценке Bloomberg, с возвращением Фицо к власти Словакия свернула в сторону политики венгерского премьера Виктора Орбана, также выступающего против военной поддержки Украины, и стала одной из «самых пророссийских» стран в Европе.

В Кремле с такими оценками не согласны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам выборов в Словакии назвал абсурдом попытки причислить европейских политиков, которые «защищают интересы своей страны», к пророссийским.

Президент Владимир Путин заявлял, что считает Фицо и Орбана не пророссийскими, а пронациональными политиками, которые «защищают свои интересы».

Что Фицо говорил о России и Украине

Об истоках военного конфликта

Эта война началась еще в 2014 году с разгула украинских неонацистов. Суть [конфликта] также заключается в том, что Россию обманывали, что НАТО не будет далее расширяться на восток, а сегодня это заходит так далеко, что государством — членом НАТО уже должна стать Украина. Что, на мой взгляд, является хорошей причиной для начала третьей мировой войны.

О победе над Россией

Запад никогда не победит в обычной войне с Россией. Он может направить все имеющиеся у него вооружения, но это приведет лишь к дальнейшим страданиям на Украине.

Я не верю в военное решение [российско-украинского кризиса]. <…> Мы можем бросить туда все оружие в мире, все деньги в мире, и Россия никогда не будет побеждена военным путем.

О военной помощи Украине

Военные поставки на Украину <…> не являются решением проблемы, как и неработающие антироссийские санкции. Напротив, они лишь продлевают невыносимую агонию войны и приводят к огромному росту числа жертв.

О срыве мирных переговоров

Вскоре после начала конфликта украинцам помешали достичь мирного соглашения с русскими, <…> и было решено, что массированная финансовая и военная поддержка Украины в сочетании с санкциями против России и ее ложной демонизацией российского президента [Владимира] Путина поставят Россию на колени. Ни одна из этих стратегий не работает. Россия ни политически, ни экономически не стоит на коленях.

О возвращении Крыма, Донецка и Луганска

Только наивный человек может представить, что результатом переговоров станет уход России с этих подконтрольных территорий.

С точки зрения международного права, каждый из нас признает территориальную целостность другой страны, суверенитет, нерушимость границ. <…> Но <…> русские никогда не вернут Крым, никогда не покинут Донбасс и Луганск. <…> Можно рисовать воздушные замки, но русские отсюда не уйдут, это их территория.

Об исходе конфликта

Я буду продолжать выступать за мирное решение и прекращение огня любой ценой.

Позиция моего правительства заключается в том, что немедленное прекращение военных действий — лучшее решение, которое у нас есть для Украины. Европейский Союз должен превратиться из поставщика оружия в миротворца. Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата.

Высказывания Фицо взяты из его речи в феврале 2023 года, интервью изданию Pravda, интервью телеканалу Joj24, выступления по случаю второй годовщины с начала военных действий на Украине, заявлений на заседаниях комитета по европейским делам Национального совета (парламента) Словакии.