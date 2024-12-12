Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил за нормализацию отношений с Россией. По его словам, Запад решил воспользоваться российско-украинским конфликтом для ослабления Москвы, однако санкции оказались неэффективными, а Украина в результате боевых действий потеряет треть своей территории.

«На Украину идут миллиарды евро и долларов, много гуманитарной помощи и вооружений. Каков результат? Россияне завоевывают все больше территории, санкции не работают, а позиции Украины уже недостаточно сильны для возможных переговоров», — сказал Фицо в интервью газете Folha de S.Paulo.

Он утверждает, что Украина «позволила втянуть себя в такую историю, которая не может хорошо закончиться для страны»: она не только потеряет территорию, но и не получит приглашения в НАТО.

«Я думаю, что Украина потеряет треть своей территории, но ей будут предложены гарантии безопасности, такие как присутствие иностранных войск», — прогнозирует Фицо.

Словацкий премьер выразил мнение, что Россия, начав боевые действия, нарушила международное право, однако «военного решения» конфликта нет — «нужно сесть и договориться». Что касается вступления Украины в НАТО, то Фицо его «никогда не поддержит».

По словам Фицо, он не хочет появления между Россией и Европой новой «железной границы», о которой говорил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в 1946 году в начале холодной войны между СССР и США.

«Я хочу нормализации отношений с Россией. Мы должны начать нормальный диалог, потому что то, что происходит сегодня, ненормально», — сказал премьер Словакии.

Он добавил, что по окончании военных действий отношения между странами будут строиться на основе принципа business as usual («бизнес, несмотря ни на что»). «Все поедут туда [в Россию], все захотят покупать и продавать. Забудьте о морали, когда дело касается международной политики», — считает Фицо.

Роберт Фицо осенью 2023 года в третий раз возглавил правительство Словакии, после чего республика перестала оказывать Украине военную помощь. Премьер Словакии ранее уже призывал «забыть» о возвращении Крыма, Донбасса и других территорий под контроль Украины, а также возлагал ответственность за продолжение конфликта на Запад, который хочет «поставить русских на колени».

В середине мая Фицо пережил покушение после заседания правительства в городе Гандлова на западе Словакии. Он получил несколько огнестрельных ранений, его экстренно госпитализировали и дважды прооперировали. Стрелявший — 71-летний писатель Юрай Цинтула — объяснил свои действия несогласием с политикой правительства.