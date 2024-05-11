Преподавательница Санкт-Петербургского госуниверситета Тамара Горчакова погибла в результате падения автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге 10 мая. Об этом сообщила пресс-служба университета.

«10 мая 2024 года ушла из жизни преподаватель Санкт-Петербургского университета Тамара Александровна Горчакова. Тамара Александровна Горчакова была филологом-русистом, и вся ее трудовая жизнь была связана с СПбГУ», — указано в сообщении, опубликованном на сайте СПбГУ.

Горчакова — преподаватель дополнительной образовательной программы «Русский язык как иностранный. Основной курс». Она готовила иностранных абитуриентов к поступлению в российские вузы, рассказали в пресс-службе вуза.

«Коллеги запомнили ее как опытного специалиста, прекрасного товарища, который всегда готов поддержать и поделиться своим опытом с молодыми преподавателями, и обаятельную женщину», — говорится в сообщении.

Падение автобуса в Мойку

Автобус с пассажирами упал в реку Мойка в Санкт-Петербурге днем 10 мая. В результате ДТП погибли семь человек. Как пишет «Фонтанка», всего в автобусе было девять человек, выжили только водитель и 56-летний пассажир, который находится в больнице в тяжелом состоянии.

Компанию «Такси», владеющую упавшим в петербургскую реку Мойку пассажирским автобусом, за последние 2,5 года штрафовали 23 раза. По данным пресс-службы судов Санкт-Петербурга, причиной для этого становилось «осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий лицензии». Следователи провели обыски в офисе компании.

Следственный комитет России завел против перевозчика уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст. 238 УК РФ). Водителя автобуса — 44-летнего Рахматшоха Курбонова — задержали. В отношении него возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух человек»), пишет телеграм-канал SHOT. Мужчине, который пока находится в больнице, грозит до пяти лет колонии.

Днем 11 мая «Фонтанка» опубликовала кадры из салона утонувшего в Мойке автобуса. На записи из салона видно, как водитель пытается вырулить перед падением. На другом видео, которое было в распоряжении издания, автобус отбрасывает к якорям Военно-морского музея, а уже оттуда он пробивает ограждение Поцелуева моста и падает в реку Мойка.