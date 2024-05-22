Пресс-секретарь министра обороны Россияна Марковская сообщила об уходе со своего поста в связи с переходом на «другую должность». Об этом она написала на своей странице в инстаграме (принадлежит Meta*) в среду, 22 мая.

«Почти семь лет на посту пресс-секретаря Министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью!» — говорится в сообщении.

На какую должность перейдет Марковская, в публикации не уточняется.

По данным источников телеграм-канала BRIEF, бывший министр обороны Сергей Шойгу якобы согласовывает переход Марковской в Совет безопасности, где он занимает пост секретаря.

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