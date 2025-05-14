Первая жена бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Сара проходит лечение в больнице. Информация о ее смерти не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь экс-главы государства Айдос Укибай.

«Сара Алпысовна [Назарбаева], супруга первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, проходит лечение в больнице. Информация о ее кончине не соответствует действительности», — написал пресс-секретарь на своей странице в Х.

По словам Укибая, ранее ему поступили многочисленные запросы СМИ о состоянии Сары Назарбаевой. Незадолго до опровержения о ее смерти писал казахстанский портал «Орда». Издание отмечало, что эту информацию ему предоставил источник, но официального подтверждения нет.

Саре Назарбаевой 84 года. Она родилась в селе Кызыл-Жар Карагандинской области, в 14 лет оставила школу и начала работать на Карагандинском металлургическом заводе. Там она познакомилась со своим будущим мужем — Нурсултаном Назарбаевым.

Замуж за Нурсултана Назарбаева она вышла в 1962 году. Став первой леди, Сара Назарбаева занялась благотворительной деятельностью. В 1992 году основала и возглавила международный детский благотворительный фонд «Бобек», позднее стала президентом фонда «SOS — детские деревни Казахстана». Также Назарбаева стала автором общеобразовательного проекта «Самопознание», который с 2022 года стал факультативом в казахстанских школах.

У Сары и Нурсултана Назарбаевых три дочери — Дарига, Динара и Алия. Сейчас пара в разводе. «Орда» пишет, что Сара Назарбаева вернула себе девичью фамилию — Конакаева. В 2023 году в книге «Моя жизнь» Нурсултан Назарбаев впервые признал наличие второй семьи.

Как отмечает «Орда», последние недели Сара Назарбаева провела в Республиканской клинической больнице Управления делами президента, находящейся в Алматы. По данным издания, она якобы подключена к искусственной вентиляции легких.