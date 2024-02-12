Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов пресс-секретаря компании Meta* Энди Стоуна. Это следует из обновления на сайте службы.

Включение в список Росфинмониторинга означает блокировку банковских счетов и приостановку их обслуживания.

В ноябре 2023 года МВД России объявило Энди Стоуна в розыск по уголовной статье. Позже Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в «содействии террористической деятельности с использованием служебного положения» (ч. 2 ст. 205.1 УК).

В марте 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине, Meta* временно разрешила публиковать в принадлежащих ей соцсетях Facebook* и Instagram* «формы политического самовыражения», которые «в обычной ситуации» нарушали бы запрет на призывы к насилию. В частности речь шла о постах с угрозами в адрес российских военных, а также руководства России и Беларуси.

Следственный комитет после этого возбудил уголовное дело «в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию» в отношении россиян со стороны сотрудников Meta*. В СК заявили, что действия Стоуна, объявившего о решении компании, содержат признаки публичных призывов к экстремизму и содействия терроризму (ст.280, 205.1 УК).

Суд по требованию Генпрокуратуры признал Meta Platforms* экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Соцсети Instagram* и Facebook* заблокированы Роскомнадзором. В октябре 2023 года глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что предпосылок для разблокировки этих ресурсов нет.

*деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена