Ольга Бузова, в первую очередь, является шоувумен и телеведущей, но никак не вокалисткой, считает музыкальный критик Евгений Бабичев. Своим мнением он поделился в беседе с NEWS.ru.

Эксперт отметил, что для него Бузова «перестала существовать как вокалистка», когда пыталась исполнить хит группы Queen «The Show Must Go On». Во время выступления Бузова использовала не минус композиции, а запись с фонограммой голоса Фредди Меркьюри.

«Я уже устал говорить, что Бузова не является для меня вокалисткой. То есть она кто угодно, шоувумен, телеведущая, но с точки зрения музыки тут обсуждать нечего. Хотя даже пресса возносит ее как артистку, у нее у самой уже поэтому складывается впечатление, что она самая талантливая, востребованная, но это неправда», — заявил Бабичев.

Он также вспомнил скандал с выступлением певицы 1 июня в Уфе, тогда сценический наряд Бузовой раскритиковала общественность и местные власти. В результате Госдума решила разработать закон, связанный с дресс-кодом артистов, добавил Бабичев.

По мнению эксперта, если российские власти примут подобный законопроект, а также запретят выступление артистов под фонограмму, то Ольге Бузовой будет сложно продолжать концертную деятельность.

Костюм Бузовой на концерте в Башкирии раскритиковала журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она провела параллель между «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой и выступлением экс-звезды «Дома 2».

В ответ на это Бузова опубликовала стихотворение, в котором назвала Собчак «белым пальто», желающим лишь поучать других, не давая адекватной оценки себе.