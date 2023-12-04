Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на соглашение о поставке Украине 100 бронетранспортеров, одобренное болгарским парламентом в конце ноября. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Радев вернул документ на новое рассмотрение в парламент. Президент объяснил наложение вето тем, что парламентарии недостаточно ознакомлены с конкретными параметрами передачи техники. Это «не позволяет им объективно оценить» внутреннюю необходимость в предоставляемом Киеву оборудовании, говорится в документе.

По мнению президента, не были учтены «задачи военного времени», возложенные на МВД Болгарии, а также потребности пограничной полиции и пожарной службы. Кроме того, выделение БТР Украине не предполагает закупку новой техники для нужд Болгарии, отметил Радев.

По мнению главы государства, выделяемую Украине бронетехнику можно было бы использовать для охраны болгарской границы и оказания помощи населению в случае катастроф и аварий, в том числе в труднодоступных районах.

«Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть главным приоритетом», — подчеркнул Радев.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков выразил уверенность, что парламентское большинство преодолеет наложенное президентом вето. «Это вето будет преодолено, поэтому я не вижу, что тут можно комментировать», — приводит слова болгарского премьера издание Novinite

В июле 2023 года МВД Болгарии и Минобороны Украины заключили соглашение о безвозмездной передаче Киеву бронетехники с имеющимся на ней вооружением, а также запчастей для ее обслуживания. 22 ноября Национальное собрание Болгарии ратифицировало документ.

Речь идет о 100 бронетранспортерах, списанных Министерством внутренних дел Болгарии. Депутат от правящей коалиции «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» (ПП — ДБ) Ивайло Мирчев сообщал, что БТР выпускались в 1960-х ― 70-х годах и 40 лет хранились на складах болгарского МВД. По словам Мирчева, эти бронемашины «никогда не использовались», а некоторые из них технически неисправны и «больше не нужны МВД».

В конце сентября парламент Болгарии одобрил поставку Украине неисправных ракет для зенитно-ракетных систем С-300. Власти страны поясняли, что у Болгарии нет мощностей для самостоятельного ремонта этих боеприпасов, а Украина может использовать их как запчасти.

4 декабря The Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что страны Евросоюза не могут договориться о предоставлении Украине €50 млрд. По данным газеты, усилиям ЕС по достижению компромисса препятствует победа ультраправой партии на выборах в Нидерландах, а также недавнее решение суда в Германии об ограничении заимствований правительства.