Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщило Чешское радио со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Филипа Платоша.

Всего более 180 чехов обратились к президенту Чехии с просьбой присоединиться к ВСУ, передает ТАСС. Сколько прошений было отклонено, не сообщается.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что президенту Чехии «не нужны свои граждане».

«Вот эти 60 [человек], видимо, с точки зрения Чехии — ненужные люди», — сказала дипломат на брифинге.

По данным ТАСС, экс-президент Чехии Милош Земан с февраля 2022 года по март 2023-го разрешил 132 гражданам участвовать в конфликте на стороне ВСУ. Сколько человек действительно отправились в зону боевых действий, не уточняется.

Издание iDnes утверждало, что с 24 февраля 2022 года по 1 декабря 2023 года заявления с просьбой разрешить присоединиться к ВСУ направили 553 чеха, в том числе четыре женщины. Эти прошения рассматривали МИД, МВД и Минобороны Чехии, а затем президенты Милош Земан и Петр Павел. В результате в ряды ВСУ были приняты 152 человека.

Согласно чешскому законодательству, граждане республики не могут участвовать в военных или полувоенных иностранных формированиях без разрешения президента. Эти нормы также могут распространяться на имеющих вид на жительство иностранцев.

В первые дни после начала военной операции на Украине президент страны Владимир Зеленский заявил о создании иностранного легиона для добровольцев из-за рубежа. В марте 2023 года газета The New York Times (NYT) сообщала, что в легион входят около 1,5 тыс. человек, а не 20 тыс., о которых говорили киевские власти.

В октябре 2024 года глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что на стороне ВСУ воюют 18 тыс. человек из более чем 85 стран мира. По его словам, «особенно широко» на Украине представлены польские, французские и грузинские наемники, также был зафиксирован рост числа солдат из стран Латинской Америки.