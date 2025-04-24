Президент Эстонии Алар Карис не утвердил одобренные парламентом поправки к законодательству, которые направлены на разрыв канонический связи Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) с Русской православной церковью. Как пишет газета Postimees, глава государства счел, что документ нарушает конституционные принципы свободы вероисповедания и объединений.

«В такой редакции поправка к закону противоречит параграфам 40, 48 и 11 Конституции, непропорционально ограничивая свободу объединений и вероисповедания», — сказал Карис.

Он назвал запрет на внешние связи «неоднозначным» и заявил, что он может создать правовые споры и привести к ситуации, когда свободы всех объединений, включая политические партии, также будут ограничены. Карис добавил, что законопроект необходимо заново обсудить в парламенте и привести его в соответствие с Конституцией.

В начале апреля эстонский парламент принял поправки к законодательству, регулирующему деятельность религиозных организаций, в первую очередь направленные против Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП).

Инициатором изменений выступило правительство, которое вместе с парламентом, принявшим соответствующее заявление, настаивало на разрыве связей ЭПЦ МП с Русской православной церковью (РПЦ), изменении устава и наименования. В противном случае власти угрожали признать церковь незаконной. Такое требование правительство мотивировало поддержкой РПЦ российской военной операции на территории Украины.

Портал ERR в марте сообщал, что Тартуский уездный суд разрешил Эстонской православной церкви Московского патриарха (ЭПЦ МП) изменить название на Эстонскую христианскую православную церковь. Епископ Даниил Тартуский отмечал, что новое название и устав отражают самоуправляемый статус церкви и «независимость в церковно-административных, экономических, образовательных и гражданских делах».