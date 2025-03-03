Президент Финляндии Александр Стубб сравнил перепалку между лидерами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским с ссорой в браке и предложил им финский путь решения конфликтов: принять ледяную ванну и сходить в сауну. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

Стубб отметил, что публичная дипломатия не всегда срабатывает, и посоветовал в такой ситуации «быть финном»: «Сделать глубокий вдох, принять ледяную ванну, сходить в сауну». «Подышите и вернитесь за стол переговоров», — предложил политик.

По его мнению, для продвижения вперед нужно, чтобы Зеленский и Трамп возобновили общение и заключили сделку по добыче полезных ископаемых. Стубб предположил, что это может стать переломным моментом для более масштабной сделки о прекращении огня, а затем и для мирных переговоров.

Говоря о возможности наладить отношения между Трампом и Зеленским, Стубб отметил, что «для танго нужны двое». Он привел в пример ситуации в браке и других видах взаимоотношений, когда «вы расходитесь по углам и дуетесь, но вам придется выйти оттуда, поговорить, пожать руки и двигаться дальше». По мнению Стубба, европейский саммит, который прошел 2 марта в Лондоне, стал шагом на пути вперед.

Президент Финляндии заявил о необходимости преодолеть «дипломатическую какофонию» и выработать европейско-украинский план по урегулированию, который можно будет представить Дональду Трампу и президенту России Владимиру Путину. Стубб предложил трехэтапный план, который обеспечит Украине «сильную позицию» перед переговорами.

Он пояснил, что речь идет о продолжении военной, финансовой и политической поддержки Украины, усилении санкций против России, включая использование замороженных российских активов. Параллельно с этим Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности при поддержке ЕС и США, считает Стубб. По завершении этого этапа должно последовать прекращение огня, а затем можно переходить к мирным переговорам, описал свой план Стубб.

Перепалка между Зеленским и Трампом произошла 28 февраля во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Президент и вице-президент США обвинили украинского лидера в неблагодарности и неуважении. Зеленский настаивал на прекращении огня при условии гарантий безопасности для Украины. Министры двух стран во время этого визита собирались подписать соглашение по добыче украинских полезных ископаемых американскими компаниями. В итоге сделка сорвалась, Зеленский покинул Белый дом досрочно.