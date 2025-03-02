В Лондоне состоялся экстренный саммит европейских лидеров, посвященный безопасности Украины и Европы. По итогам встречи участники заявили о необходимости перевооружения, увеличения расходов стран ЕС на оборону, а также высказались о роли России и США в мирном урегулировании. RTVI собрал ключевые заявления.

В саммите, организованном премьер-министром Великобритании Киром Стармером, приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, глава правительства Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Польши Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие политики.

Фон дер Ляйен одной из первых покинула правительственный особняк Ланкастер-хаус, где проходил саммит. По ее словам, участники встречи провели «хорошую и откровенную дискуссию» и обсудили необходимость усилить позицию Украины, передает The Guardian. Речь идет о всеобъемлющих гарантиях безопасности, включая обеспечение Киеву средств для «укрепления и защиты», пояснила глава Еврокомиссии. По ее словам, это касается как экономического выживания, так и военной устойчивости Украины.

По словам фон дер Ляйен, Европе необходимо поработать над «превращением Украины в стального дикобраза, который будет неудобоварим для потенциальных захватчиков». Такой же образ на днях использовал для Украины бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отмечает Guardian. Политик заявил в интервью «Би-би-си», что Запад готов «укрепить иглы украинского дикобраза, чтобы сделать его в будущем неудобоваримым» для российских войск.

Фон дер Ляйен также заявила о необходимости «срочно перевооружить Европу» и «предпринять масштабные действия».

«Сейчас крайне важно наращивать инвестиции в оборону на длительный период времени. Это необходимо для безопасности Европейского союза, и нам нужно <…> в геостратегических условиях, в которых мы живем, готовиться к худшему», — сказала она.

Новый пакет помощи Украине и мир при участии России

Британский премьер Кир Стармер после саммита заявил, что Европа находится «на перепутье истории».

«Сейчас не время для дальнейших разговоров — пора действовать и объединяться вокруг нового плана справедливого и прочного мира», — цитирует его «Би-би-си».

По словам Стармера, Великобритания, Франция и другие страны договорились работать с Украиной над планом по прекращению боевых действий. Этот план будет обсуждаться с США. Стармер дал понять, что разговоры об этом с американской стороной уже были. Премьер упомянул, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом накануне саммита. Он не стал вдаваться в детали беседы, но отметил, что не пошел бы на такой шаг, как разработка европейского плана по Украине, если бы «не считал, что он принесет положительный результат».

По словам Стармера, участники саммита достигли договоренности по четырем пунктам:

сохранить поток военной помощи Украине,

обеспечить участие Киева в мирных переговорах,

нацелить европейских лидеров на сдерживание потенциального будущего вторжения на Украину,

сформировать коалицию стран для защиты Украины и обеспечения мира в стране.

Стармер объявил, что Великобритания выделит Украине 1,6 млрд фунтов стерлингов (около $2 млрд) британского экспортного финансирования для приобретения более 5 тыс. ракет ПВО. По словам премьера, это соглашение «даст мощный импульс экономике Великобритании» и обеспечит 700 рабочих мест на заводе по производству ракет в Северной Ирландии.

По словам британского премьера, переговоры в Лондоне велись на основе того, что Европа будет работать вместе с США. Он отказался от предположения, что Вашингтон перестал быть надежным союзником для Европы. Стармер отметил, что США были верными союзниками на протяжении многих десятилетий «и продолжают оставаться таковыми». Стармер также подчеркнул, что любое окончательное мирное соглашение должно включать Россию, но Москва, по его убеждению, не должна диктовать гарантии для Украины.

«Европа проснулась»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал встречу в Лондоне «очень хорошей» и отметил активизацию европейских стран по вопросу увеличения своих расходов на оборону. Рютте отметил, что услышал на саммите «новые заявления» на этот счет, но не привел подробности, отметив, что лидеры стран сами должны объявить об этом. «Но это очень хорошая новость, что все больше европейских стран будут увеличивать расходы на оборону», — сказал генсек НАТО.

Он добавил, что Европа должна подготовиться к будущему мирному соглашению по Украине и убедиться, что она «готова помочь с гарантиями безопасности». Комментируя отношение президента США к статье 5 устава НАТО о коллективной обороне в контексте украинского конфликта, Рютте призвал «прекратить сплетни о том, что США могут или не могут сделать». Генсек добавил, что много раз общался с Трампом, и назвал его «хорошим другом».

27 февраля Трамп заявил на пресс-конференции по итогам встречи с британским премьером, что поддерживает статью 5, но выразил мнение, что причин для использования этой статьи на Украине не будет. Трамп пояснил, что надеется на достижение «успешного и длительного мира».

«Европа проснулась. ЕС, Украина, Великобритания, Норвегия, Турция — все говорят в один голос о помощи Украине, необходимости тесного трансатлантического сотрудничества и укреплении восточной границы», — написал премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х после саммита.

В разговоре с журналистами Туск выразил мнение, что союзникам нужен более проработанный план мирных переговоров. В частности он высказался за формат с участием Европы, Турции и Канады. По мнению Туска, европейским лидерам необходимо «спокойно предложить системную, общую» позицию для будущих переговоров от имени стран-союзниц.

«В этот момент у всех нас возникает ощущение, что ни у кого нет плана, и это ощущение хаоса <…> иногда вызывает эмоции, подобные тем, что мы наблюдали несколько дней назад в неподобающем зрелище в Вашингтоне, которого мы все предпочли бы избежать», — сказал Туск, имея в виду перепалку Зеленского и Трампа в Белом доме 28 февраля.

Польский премьер выразил надежду, что единство участников европейского саммита произведет впечатление на Трампа и поможет ему «более благосклонно отнестись к некоторым просьбам Украины». Туск также отверг любые предположения о расколе между Европой и США, заявив, что допустить этого нельзя. «К счастью, все без исключения и независимо от эмоций <…> хотят, чтобы трансатлантические отношения между ЕС и США были максимально крепкими», — сказал он.

По словам Туска, на встрече не обсуждались гарантии безопасности для Украины. При этом он подчеркнул, что любое соглашение по этому вопросу должно быть «строго обязывающим», чтобы не создавать «ложной иллюзии безопасности». Туск также повторил, что Польша не намерена вводить войска на Украину.