Парламентские выборы в Грузии, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта», были «тотально сфальсифицированными», заявила президент республики Саломе Зурабишвили, передает Interpressnews. По ее мнению, к этому причастна Россия. Также глава государства призвала людей выйти на улицы и протестовать.

«Хочу сказать от лица единственного независимого института, оставшегося в этом государстве, — я не признаю эти выборы. Признание этих выборов невозможно. Это равносильно признанию прихода России сюда, подчинению Грузии России», — заявила Зурабишвили на совместном брифинге с лидерами оппозиции.

По ее оценке, на выборах 26 октября были использованы различные политтехнологии, чтобы «обелить фальсификацию». Президент Грузии заявила, что «российские выборы состоялись», их ход и итоги «нужно расследовать», поскольку якобы «нарушений было так много и они были настолько разнообразными, что их невозможно было отразить во всех передачах».

Зурабишвили призвала всех граждан выйти вечером 28 октября к парламенту Грузии, чтобы показать «миру, что мы не признаём эти выборы, что мы защищаем наше конституционное право мирно отстаивать каждый голос, наше будущее и возможность проведения в этой стране справедливых, демократических выборов в будущем».

Ранее глава ЦИК Грузии Гиоргий Каландаришвили сообщил, что победу на выборах в республике одержала правящая партия «Грузинская мечта» с результатом в 54,08%.

Оппозиция результатов выборов не признала. Лидер основанного бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили «Единого национального движения» Тина Бокучава заявила, что «Грузинская мечта» фальсифицировала выборы и обвинила ее в «краже победы у грузинского народа». Руководитель «Коалиции за изменения» Ника Гварамия также сказала, что «выборы украдены».