Президент Польши Анджей Дуда пригласил премьер-министра страны Дональда Туска обсудить размещение на территории республики ядерного оружия. Как пишет Wprost, встреча запланирована на 1 мая.

Одной из тем обсуждений станет потенциальное участие Польши в программе совместного использования ядерных ресурсов. Wprost отмечает, что премьер сам добивался этой встречи.

«Премьер-министр Дональд Туск тогда сказал, что хотел бы встретиться со мной на эту тему и поговорить. Я ответил, что, конечно, готов», — цитирует слова Дуды телеканал TVN24.

Среди прочего, польский глава отметил, что дата встречи была выбрана не случайно — в этот день Польша будет отмечать 20-летие своего вступления в Евросоюз.

О потенциальном размещении ядерного оружия НАТО в Польше Анджей Дуда заявил 22 апреля в интервью изданию Fakt. Он указал, что польская сторона может пойти на такой шаг, если аналогичное решение примут все ее союзники, и добавил, что это будет сделано в рамках укрепления безопасности восточного фланга альянса.

«Я на эту тему уже разговаривал [с американскими партнерами] несколько раз. Не скрою, что, когда меня спрашивали [о размещении в Польше ядерных боеголовок], я сообщал о нашей готовности к этому», — говорил Дуда.

Он пояснил, что Россия якобы «все больше милитаризует» Калининградскую область и размещает ядерное оружие в Беларуси, что требует ответных действий от Варшавы.

После заявления польского главы Дональд Туск указал, что ждет его возвращения после рабочего визита в США, чтобы лично обсудить с ним участие республики в программе Nuclear Sharing. Туск назвал принятие подобного решения «масштабным» и заявил, что должна быть уверенность, что стране это действительно необходимо.

«Я хотел бы узнать обо всех мотивах, которые побудили президента [Анджея Дуду] сделать такое заявление», — сказал он.

Позднее Анджей Дуда заявил, что Варшава не принимала окончательного решения о размещении в Польше ядерного оружия и участии в программе НАТО Nuclear Sharing, а обсуждения таких мер остаются лишь на уровне дискуссии.

Nuclear Sharing — соглашения Вашингтона с некоторыми государствами, которые входят в военно-политический блок, о передаче их военно-воздушным силам в случае военной необходимости ядерных бомб с баз хранения США в этих странах. Соединенные Штаты держат в Европе и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Ответственность за хранение этих бомб лежит на ВВС США.

Реакция России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Анджея Дуды «провокационным». По ее словам, польские власти «не скрывают» свои амбиции «в плане того, как бы покрепче «прильнуть» к размещенному в Европе ядерному оружию США», и «активно их вплетают в свою глубоко враждебную по отношению к России политику».

Захарова подчеркнула, что американское ядерное оружие на территории Польши обязательно пополнит цели российских Вооруженных сил в случае столкновения с Североатлантическим альянсом. Кроме того, заявления Дуды она назвала «провокационными».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что российские военные будут анализировать подобные шаги польской стороны и в любом случае предпримут все усилия для обеспечения безопасности страны.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, в свою очередь, назвал заявления Польши о возможности размещения ядерного оружия США провокационными и подчеркнул, что терпение России не безгранично.