Варшава не принимала окончательного решения о размещении в Польше ядерного оружия и участии в программе НАТО Nuclear Sharing. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда во время брифинга, комментируя, свое высказывание в интервью газете Fakt о готовности польских властей разместить на территории страны ядерные боеголовки. Трансляция велась на страницах канцелярии главы государства в соцсетях.

«Никакие решения не принимались», — заверил Дуда.

Программа Nuclear Sharing — это соглашение Вашингтона с некоторыми государствами, входящими в военно-политического блок, о передаче их военно-воздушным силам в случае военной необходимости ядерных бомб с баз хранения США в этих странах. Соединенные Штаты держат в Европе и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Ответственность за хранение этих бомб лежит на ВВС США. В случае начала войны они могут быть установлены на самолетах той страны, в которой они хранятся, но только американское командование может принять решение об их применении.

По словам главы республики, вопрос размещения в Польше ядерных боеголовок Североатлантического альянса периодически поднимается, его обсуждают США и западноевропейские страны. Тем не менее, это остается лишь дискуссией, добавил Дуда.

Днем 22 апреля президент Польши в интервью изданию Fakt заявил, что возглавляемая им страна готова разместить у себя ядерное оружие НАТО, если к такому решению придут ее союзники. Он отметил, что это будет сделано в рамках укрепления безопасности восточного фланга альянса.

«Это стало темой польско-американских переговоров с некоторых пор. Я на эту тему уже разговаривал [с американскими партнерами] несколько раз. Не скрою, что, когда меня спрашивали [о размещении в Польше ядерных боеголовок], я сообщал о нашей готовности к этому», — отметил Дуда.

Он добавил, что Россия «все больше милитаризирует» Калининградскую область, а также размещает свое ядерное оружие в Беларуси. Эти факторы, по мнению главы республики, требуют от Варшавы ответных действий, и Польша как союзник НАТО будет выполнять свои обязательства по обороне альянса.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после этого заявил, что с нетерпением ждет возвращения Дуды в страну после рабочего визита в США, чтобы лично обсудить с ним участие республики в программе Nuclear Sharing.

«Вопрос напрямую и очень однозначно касается польской безопасности. Я должен хорошо понять намерения господина президента», — сказал он.

Туск обратил внимание, что к этому вопросу необходимо подходить с особой тщательностью и пониманием того, что «все этого действительно хотят». Он назвал принятие подобного решения «масштабным».

Реакция России

Российские власти на заявление Анджея Дуды отреагировали критично. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американское ядерное оружие на территории Польши обязательно пополнит цели российских Вооруженных сил в случае столкновения с Североатлантическим альянсом.

Захарова сочла заявление польского лидера провокационным.

«Свои амбиции в плане того, как бы покрепче «прильнуть» к размещенному в Европе ядерному оружию США, польские власти не скрывают давно и активно их вплетают в свою глубоко враждебную по отношению к России политику», — написала она в своем телеграм-канале.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что российские военные будут анализировать подобные шаги польской стороны и в любом случае предпримут все усилия для обеспечения безопасности страны.

В конце марта 2024 года министр обороны Великобритании Грант Шэппс заметил, что в последние годы угроза применения ядерного оружия, которая «уходила в прошлое» вместе с холодной войной, вновь стала актуальной.

В конце января The Telegraph со ссылкой на документы с сайта госзакупок Пентагона сообщала, что США впервые за 15 лет решились разместить свое ядерное оружие на территории Великобритании на военной базе Лейкенхит. По данным издания, там же в июне 2024 года Соединенные Штаты планируют начать строительство общежития для американских военных.